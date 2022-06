Festa na Península dos Ministros, magistrados e arraiá do bem na coluna de hoje

Uma das influenciadoras digitais de maior destaque de Brasília, Flay Leite (foto) comemorou em grande estilo a chegada de seu aniversário. Ela recebeu os amigos para uma festa caprichada na casa do noivo, o empresário Eduardo Lira, na Península dos Ministros. O encontro foi prestigiado e contou com a presença de nomes conhecidos da capital.

Bella e Valéria Leão

Cláudia Andrade

Mima Marys

Kika Cardoso

Vivianne Piquet

Valéria Bittar

Cláudia Salomão

Juliana Cunha

Tatiana Lacerda, Marina Slaviero e Lilian Lima

Miranda Castro

Lucila Pena

Raquel Portella

MAGISTRADOS

Os juízes Renato Scussel, Lavínia Fonseca e Márcio da Silva Alexandre, integrantes da Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJDFT, estão participando em João Pessoa de quatro eventos na área infantojuvenil no Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

ARRAIÁ…

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a primeira-dama Gracinha Caiado abrem hoje o Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, para uma ocasião muito especial. O casal recebe convidados para uma festa junina beneficente.

…DO BEM

A renda da venda dos convites, que custam R$ 500 por pessoa, será revertida para a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que desenvolve um importante trabalho no Estado de Goiás, em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade.

CONVIDADOS

Mais nomes dos circuitos social e empresarial de Brasília estão sendo esperados no casamento de Carolina Adriano e Lucas Bittar no fim do mês em Portofino, na Itália. Os casais Luís e Georgia De Luca e Eduardo e Flávia Toledo confirmaram presença.

MILAGRE…

O Governo brasileiro está celebrando a aprovação este mês do novo Acordo Internacional do Café, na 133ª Sessão Especial do Conselho Internacional do Café, em Londres. Com a aprovação do acordo, a Organização Internacional do Café (OIC)…

…DO CAFÉ

…converte-se em foro de diálogo permanente dos participantes da cadeia global de valor, com vistas à promoção da sustentabilidade no setor cafeeiro. Conquista importante para a área que é uma das mais rentáveis do Brasil.

ROLHA

A Embaixada da Georgia promove, no dia 7 de julho, degustação de vinhos georgianos e promoção da cultura do país europeu em Brasília. A degustação será comandada pela vinícola Lorangi Marani e guiada pela sommelier Lorena Ferraz.

EXPOSIÇÃO

Hoje, às 18h, no Unique Palace, acontece a abertura da exposição fotográfica Uma vida a ser vivida – Mário Miranda. As obras que compõem a mostra serão comercializadas e a renda em favor do fotógrafo que enfrenta problemas de saúde.

Fotos: César Rebouças