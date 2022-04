Festa na Bahia, anjo bom, crédito rural e cultura solidária são destaques da coluna do dia

O fim de semana será especial para a artista plástica Rosália Peixoto (foto). Ao lado do marido, o empresário, fazendeiro, colecionador de arte e diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, e do casal amigo Tâmara e José Eduardo Loureiro, ela segue para a paradisíaca vila de Santo André, na Bahia. No exclusivo Campo Bahia Hotel Villas & Spa, Rosália brinda mais um aniversário no próximo domingo, dia 1º de maio.

ANJO BOM

A sensação esta semana no Congresso Nacional foi a presença da candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Nádia Gerhard. Com discurso em favor das mulheres, ela é referência no combate à violência de gênero. Foi Nádia que criou a Patrulha Maria da Penha em Porto Alegre, quando era comandante da Polícia Militar.

CRÉDITO RURAL

O Congresso Nacional aprovou esta semana o Projeto de Lei que, entre outras medidas, abre crédito suplementar para a agropecuária. A atuação do Sistema OCB junto ao Governo Federal e a Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) contribuiu para o aporte de R$ 868,49 milhões para a subvenção ao crédito rural.

FAZENDA

A empresária Marcela Moulin está abrindo a fazenda da família, a Moulin Vert, para visitação aos finais de semana e feriados. Localizada a cerca de 30 km do Distrito Federal, o espaço oferece café da manhã ou chá tarde, trilha pela mata, passeio de bote, piscina aquecida, brinquedos para a criançada e até pôr do sol daqueles de cinema.

CULTURA…

Depois de quase dois anos sem contato com o público, a cena brasiliense começa a voltar ao normal. O espetáculo operístico Histeria, estreia no dia 7 de maio, no teatro Sesc Garagem. Em cena, a personagem Lúcia interpretada pela soprano Danielle Dumont, que cantará trecho de árias de óperas famosas protagonizadas…

…SOLIDÁRIA

…por mulheres e que trazem à tona o tema o papel feminino na sociedade. Parte da bilheteria será revertida para o projeto Mulheres Poderosas, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade social na cidade. E quem doar alimentos não perecíveis, material de limpeza ou roupas, poderá pagar meia-entrada no espetáculo.

NO AR

Integrante do Sistema de Rádios PaulOOctavio, a JK FM (102,7) voltou a inovar e passou a transmitir imagens de seus estúdios, de locutores, das músicas e dos anúncios em seu site e no aplicativo, disponível gratuitamente na App Store e na Google Play. É a primeira emissora da capital a unir áudio e vídeo nas transmissões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BORBULHAS

A Veuve Clicquot comemora 250 anos com a campanha Good Day Sunshine, destacando sua cultura Solaire. Ela expressa uma das convicções da Madame Clicquot de que a cada novo dia pode-se construir um futuro brilhante. A Solaire também representa o amarelo, a cor do sol nascente que está presente nos rótulos desde 1877.

PARA ELAS

A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, está com inscrições abertas até hoje para o Programa de Estágio Técnico para Mulheres. Entre as vagas disponíveis, há oportunidades na fábrica de Sobradinho (DF) na área técnica em segurança, com bolsa auxílio e pacote de benefícios para elas.

ANFITRIÃ

A designer de joias Benigna Venâncio promove no próximo mês um evento em homenagem ao Dia das Mães em seu espaço no Shopping Fashion Mall, na Asa Sul. Na ocasião, além de apresentar suas novas criações, Benigna também promoverá sorteios e reservará parte das vendas para uma instituição de caridade.

IL DIVO

O grupo vocal de tenores mais proeminentes do mundo se apresenta amanhã em Brasília. O local escolhido foi o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com show em homenagem ao artista espanhol Carlos Marín, que já fez parte do grupo. A apresentação terá o barítono mexicano Steven LaBrie como convidado especial da noite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Marcelo Chaves