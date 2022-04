Festa mexicana e trabalho na Sapucaí entre os destaques da coluna de hoje

O Park Way ganhou o clima mexicano. Em especial na casa dos irmãos Ricardo e Marcos Azevedo, que brindaram a chegada de seus respectivos aniversários com uma festa temática sobre o México. Da cenografia e decoração assinadas por Ricardo, que é arquiteto e decorador, passando pelo cardápio típico até as atrações como Guga Cammafeu, tudo teve o clima de alegria e descontração.

Eduardo Corrêa e Mariana Santana

Redelvino Júnior e Marcela Campelo

Tiago Griboski

Valter Lourenço e Matheus de Paula

PRESTIGIADO

O ex-governador e ex-senador Cristovam Buarque foi prestigiado no lançamento de seu livro O mundo é uma escola – o que aprendi em viagens, em Recife, Pernambuco. Entre os nomes de destaque que marcaram presença na noite de autógrafos na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar estava Ricardo Brennand Filho.

NA DISPUTA

Alexandre Ramagem, convidado do aniversário da empresária brasiliense Aline Diniz, foi um dos mais animados durante o pocket show feito na ocasião pela cantora Elba Ramalho. Pois bem, Ramagem acaba de deixar a direção da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para ser candidato a uma vaga como deputado federal.

HOMENAGENS

O ministro do TCU, Vital do Rêgo, e a senadora Nilda Gondim foram homenageados esta semana pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Emmanoel Pereira. Ambos receberam a medalha alusiva aos 80 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. Honraria voltada aos que contribuíram com o Brasil e com a Justiça do Trabalho.

RETORNO

Após dois anos de restrições sanitárias que impediram os eventos presenciais, o Itaú BBA volta a promover a LatAm CEO Conference em Nova York, entre os dias 10 e 12 de maio. Será a 15ª edição do encontro e a maior já realizada pelo banco, com a presença de cerca de 150 CEOs de grandes companhias brasileiras e latino-americanas.

ASSALTO

Vítima de assaltantes que o abordaram com uma faca, o deputado federal Israel Batista ficou traumatizado com o ocorrido. Ele teve o celular e o carro levados. Em conversa com a coluna ele disse: “agradeço a todas e todos que estão enviando mensagens de apoio. Agora, é com as autoridades.”

O RP Alan Victor promete movimentar com nomes famosos o Camarote Rio Praia na Marquês de Sapucaí nas noites de hoje e amanhã

RENOVANDO

Após a reforma completa do Royal Tulip Brasília Alvorada, outro hotel icônico da capital em breve passará por obras. Trata-se do Brasília Palace, o primeiro hotel de luxo da cidade, que está com um projeto para a renovação de sua piscina em formato oval. O local ganhará novo revestimento.

LEITURA…

O hábito da leitura aumentou com a pandemia, o que trouxe reflexos positivos para o mercado editorial. Em 2021, o setor registrou um crescimento de quase 30%, tanto em volume quanto em faturamento, no comparativo com o ano anterior, 2020. Segundo o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, foram vendidos…

…EM ALTA

…cerca de 55 milhões de títulos no ano passado. O novo cenário incentivou a diretora da editora Colli Books, Isa Colli, que mora na Bélgica, a inaugurar no mês de maio o novo espaço de sua editora em Águas Claras. Também na onda da alta do setor está a paulistana Livraria da Vila que em breve abre no Iguatemi Brasília.

SINATRA AQUI

O saudoso cantor Frank Sinatra – ele encantou gerações com grandes sucessos – está sendo homenageado com o espetáculo Sinatra Forever que desembarca em Brasília no dia 6 de maio, para duas apresentações no Teatro UNIP, às 19h e 21h. Estrelado por Rick Michel, o show já foi visto por mais de um milhão de pessoas.

Fotos: César Rebouças e Diana Cabral