Festa em Lisboa reúne famosos de Portugal. Essa e mais notícias na coluna

A coluna deu um rasante pela Europa para prestigiar festas de amigos especiais, como o do empresário e produtor de eventos português Carlos Medeiros, um dos mais concorridos de Lisboa, que recebeu na capital de Portugal um grupo de cerca de cem convidados para festejar em grande estilo a sua nova idade.

Apresentador João Baião

O encontro no espaço de eventos Casa de Desenho contou com a presença de nomes famosos do país, como o do apresentador da rede de televisão portuguesa SIC, João Baião, e o da socialite Lili Caneças, muito querida e conhecida pela sua participação em diversos realitys shows das TVs de Portugal.

Paulo Faustino e a socialite Lili Caneças

Estilista Nuno Gama

VISITA

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, encerra hoje a sua visita oficial aos Estados Unidos. Em Nova York, participa de reuniões no Departamento de Operações de Paz da Organização das Nações Unidas.

REFORMA

O mezanino do quarto andar do Palácio do Planalto aos poucos vai sendo descaracterizado e perdendo o visual da Praça dos Três Poderes. O lugar está dando espaço a salas de assessorias e as obras já estão sendo finalizadas.

MESA…

Contagem regressiva para o Brasília Restaurant Week, que acontecerá de 28 deste mês até 28 de agosto com o tema Música e Gastronomia. Serão quase 90 restaurantes participantes, um número recorde de todas as edições.

…DO BEM

A 26ª edição contará com menus tradicionais, plus, premium e diamond, com preços de até R$ 139. A cada menu, os clientes poderão acrescentar R$ 1. O valor será arrecadado e doado à Organização Não Governamental (ONG) Amigos da Vida.

VOZ

A cantora Marina Melaranci aterrissa em Brasília para dois concertos: um no dia 2 de agosto, com a ópera Carmen e a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, e outro no dia 13, também de agosto, no Iate in Concert, do Iate Clube de Brasília.

