Férias, mudanças, revolução solar e feijão amigos entre os destaques desta sexta-feira

MUDANÇAS

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez algumas mudanças já no início de sua gestão no Itamaraty. Houve dança das cadeiras nas embaixadas do Brasil em Israel e Estados Unidos. Os embaixadores Gerson Garcia de Freitas e Nestor Foster foram afastados e transferidos para Brasília.

REVOLUÇÃO…

Depois de excursionar com a banda Natiruts por mais de um ano, levando a turnê Good Vibration a 14 países em 67 shows, a cantora Izabella Rocha faz uma pausa. Em comemoração ao seu aniversário, amanhã, ela embarca para o Peru, onde dará uma atenção especial para o quarto ciclo de sua revolução solar.

…SOLAR

Trata-se de uma ferramenta de autoconhecimento da astrologia que consiste em uma análise dos potenciais, forças e desafios de uma pessoa entre um aniversário e outro. No retorno, Izabella colocará em prática vários projetos, entre eles a retomada do lançamento do álbum Bella ao Vivo.

FOLIA

O promoter Tiago Correia se juntou à relações públicas carioca Márcia Veríssimo para badalar durante o carnaval deste ano. A dupla comanda a programação de 20 brasilienses e 20 americanos, de Los Angeles, que inclui o Baile do Copacabana Palace e os desfiles do Grupo Especial no Camarote Rio.

FEIJÃO AMIGO

O embaixador da Alemanha em Brasília, Heiko Thoms, abre a residência oficial da embaixada alemã na capital, no dia 19, para uma tarde especial. Na ocasião, serão recebidos convidados para uma feijoada brasileira com um olhar informal sobre a Alemanha, nação que mantém boas relações com o Brasil.

EMPREGO

Oportunidade de trabalho no Sesc-DF. Novos postos de trabalho estão sendo abertos e as remunerações variam de R$ 2.300 a R$ 6.300. As vagas serão destinadas às especialidades de Psicologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Terapia Ocupacional, Educação Física e Gastronomia, entre outros.

CINEMA…

A Embaixada do Japão no Brasil e a Fundação Japão promovem, com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e Box Cultural, entre 18 e 22 deste mês, no Cine Brasília, sua tradicional Mostra de Cinema Japonês. O evento reúne sete longas que revelam um olhar plural…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…JAPONÊS

…das relações humanas no Japão, inéditas no circuito comercial brasileiro. Os filmes serão exibidos com áudio original em japonês e legendas em português, e entrada promocional no valor de R$ 5 para todo o público da capital. A programação traz três sessões diárias, de quinta-feira a domingo.

Foto: Allan Rrod