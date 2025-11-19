Menu
Coluna Marcelo Chaves

Família Chagas é homenageada em sessão no Senado

Após homenagem no Senado, Maria Pia Chagas Marcondes Ferraz Montenegro recebeu convidados para um jantar ao lado do marido Carlos Augusto

Marcelo Chaves

19/11/2025 21h54

Maria Pia Chagas Marcondes Ferraz Montenegro entre o senador astronauta Marcos Pontes e o pesquisador da Academia Brasileira de Ciências, Marcelo Marcos Morale Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

A tarde da última sexta-feira (14) foi marcada pela sessão especial ocorrida no plenário do Senado Federal que homenageou o pioneirismo da biofísica no Brasil, celebrando o importante legado deixado pelo cientista brasileiro Carlos Chagas Filho. Na ocasião, também foram lembrados os 80 anos de fundação do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A sessão solene acabou se transformando em uma homenagem à ciência brasileira.

Isabel Flecha de Lima, Claudia Estrela, Maria Pia, Maria Tereza Cavalcanti e Joyce Cardoso Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

O encontro ocorreu por iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes (PL-SP). De acordo com o parlamentar, a trajetória de Chagas Filho representa um capítulo essencial da construção científica do país. “Hoje reverenciamos um dos maiores nomes da ciência nacional, o homem cuja visão, rigor acadêmico e dedicação à pesquisa transformaram a história da ciência biomédica no Brasil e projetaram mundialmente a excelência do nosso país”, disse.

Jorge Moll Neto Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

Maria Pia Chagas Marcondes Ferraz Montenegro, bisneta e neta dos homenageados, esteve presente, representando a família. “Foi uma grande emoção falar de meus avós, pois eu era muito ligada a eles. Tive uma grande convivência com eles no Brasil e também no exterior. O senador astronauta Marcos Pontes me impressionou muito pela sua competência, trajetória de vida e a paixão pela ciência”, disse Maria Pia, ao final da prestigiada cerimônia.

Maria Pia entre as amigas Cleuza Ferreira e Ana Maria Gontijo Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

Logo após a sessão especial no Senado, Maria Pia e o marido, o empresário Carlos Augusto Montenegro, receberam convidados para um jantar intimista no restaurante Grand Cru, no Lago Sul. “Após a cerimônia, fizemos um jantar para receber as pessoas que vieram para a homenagem, como a presidente da Academia Brasileira de Medicina Eliete Bouskela, a primeira mulher após 194 anos a ser presidente da instituição”, disse Maria Pia.

Maria Pia e o marido Carlos Augusto Montenegro Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

