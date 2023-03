Ex-presidente do Senado, Mauro Benevides, e a filha Gláucia fazem aniversário

Hoje o clã Benevides está em festa. O ex-presidente do Senado, Mauro Benevides, e sua filha Gláucia Maria, membros de uma das mais tradicionais famílias cearenses, celebram os seus respectivos aniversários. Muito querido no meio político, Mauro Benevides deve receber ao longo do dia inúmeras homenagens e felicitações. Já Gláucia promete celebrar a data com as amigas, logo após a Semana Santa, em sua residência no Lago Sul.

Foto: Paulo Lima