Escritora Mercedes Urquiza lança segundo livro sobre a aventura de sua vinda para Brasília

O lançamento do segundo livro da pioneira Mercedes Urquiza, A Nova Trilha do Jaguar: De Brasília, Minhas Memórias, na galeria Celso Junior, no Lago Sul, ocorreu como uma espécie de prévia da comemoração do aniversário de Brasília. Entre os cerca de 150 convidados de diferentes gerações que marcaram presença, o sentimento era único de amor pela história da cidade, que Mercedes relata tão bem em sua obra.

Celso Junior, João Cândido Portinari, Karl Ricco e Paula Santana

A noite de autógrafos, que contou com o apoio da Berlin Turismo, de suas filhas Mercedes e Gabriela Berlin, foi brindada com vinhos e delícias elaboradas pela Trattoria da Rosário, do chef Rosário Tessier. O encontro ainda contou com trilha sonora do DJ Eduardo Tanzarella. Uma série de fotos históricas, de autoria do fotógrafo sueco Ake Borglund, também foram expostas no evento.

Fotos: Rafael Chaves