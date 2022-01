Entre os mais bonitos do mundo, rasante na França e vende-se na coluna do dia

VENDE-SE

Um dos super ministros do presidente Jair Bolsonaro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, colocou uma mansão à venda no Condomínio Porto Brasil, perto de Natal. De acordo com pessoas da região, está sendo pedido R$ 14 milhões pela casa com vista para o mar de Pirangi.

SOLIDARIEDADE

O Pontão distribuiu ontem, em parceria com o grupo voluntário Panela Compartilhada, 98 cestas para a comunidade Santa Luzia, na Estrutural. Cada cesta, com aproximadamente 13 kg e acompanhada de um agasalho ou manta, é resultado das doações recebidas pelo público que assistiu gratuitamente o show pirotécnico do Réveillon.

BELEZA + TALENTO

Morando e trabalhando nas Filipinas desde 2009, onde é uma celebridade, o modelo e ator brasiliense Daniel Matsunaga (foto), 33 anos, pela quinta vez está figurando representando o Brasil e as Filipinas entre os homens mais bonitos do mundo, de acordo com o ranking da TC Candler.

Daniel ficou conhecido no país asiático em 2014, quando ganhou o disputado Big Brother das Filipinas. “Fui o único estrangeiro a ganhar o reality por lá”, disse ele à coluna. O modelo, que tem um dos rostos mais disputados da Ásia, sempre que pode vem visitar a família em Águas Claras.

Brasiliense Daniel Matsunaga está na lista dos homens mais bonitos do mundo

“Sou muito grato primeiramente a Deus e fico muito feliz em poder participar mais um ano de uma competição como essa da TC Candler e poder deixar família e amigos orgulhosos. Gostaria muito de ter uma oportunidade no Brasil assim como tenho nas Filipinas e em outros países “, diz.

Daniel espera, no futuro, ficar perto da família, desejo pelo qual torce por uma oportunidade de trabalho no Brasil. “Adoraria trabalhar e estar mais perto dos meus pais e amigos. Filipinas conquistou parte do meu coração, mas a maior que bate ainda é brasileira”, destacou o modelo.

DESIGN

Maria Araújo é uma das profissionais participantes da mostra Liquidecora, do Shopping CasaPark. A jovem arquiteta assina o Home Office, com uma proposta funcional e aconchegante. O destaque fica por conta da icônica poltrona banqueta Costela, do designer austríaco Martin Eisler. A mostra inaugura nesta sexta, dia 14.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PROTEÇÃO

Muita gente conhecida em Brasília está testando positivo para covid-19 e influenza. A variante ômicron está contaminando principalmente quem estava em viagem pelo Brasil. Por conta da vacinação, a grande maioria está se recuperando em casa, sem a necessidade de hospitalização. A vacina está protegendo e salvando vidas.

Guilherme Siqueira entre Fernanda e Carolina Adriano, mãe e filha, em temporada de esqui em Courchevel, na França

DOIS ANOS

O casal de empresários Thiago e Jéssica Castro deu uma pausa na agenda movimentada de trabalho e escolheu a Serra Gaúcha e seus encantos para celebrar dois anos de casado. Na região, eles optaram pela aconchegante Casa Asolo, na Villa Montegrappa, na região de Caxias do Sul, para brindar as bodas de algodão.

LUTO

A coluna se solidariza com os familiares do empresário e velejador Guilherme Raulino, que faleceu ontem enquanto dormia em casa. Amigo de profissão de Guilherme, Lars Grael fez uma homenagem nas redes sociais. A expectativa é que o sepultamento seja realizado hoje no fim da tarde no cemitério Campo da Esperança.

MOVIMENTOS

O Projeto Venha Dançar se prepara para começar o ano na cobertura do San Marco Hotel. Completando 35 anos de história, o evento reúne amanhã, dia 13, uma rica seleção de músicos experientes para agitar a capital durante quatro horas consecutivas a partir das 20h, com a participação especial da cantora Anna Doni.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CROQUI

O fashion designer Leonardo Loreto e o fotógrafo Kaio Cesar produziram, em Nova York, um editorial estrelado pela top Gizele Oliveira (foto). O trabalho marca a nova fase na carreira do estilista, que celebra sua versatilidade e identidade na moda. Em ascensão, o profissional já vestiu grandes nomes, como da cantora Pabllo Vittar e da atriz Halle Bailey.

Fotos: Arquivo Pessoal