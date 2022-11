Encontro no Lago Sul, triste realidade, transição e atuação na coluna do dia

Triste…

Ontem, Dia de Finados, fui ao cemitério Campo da Esperança na Asa Sul, visitar meus entes queridos, e mais uma vez chamo a atenção para o péssimo estado do pórtico de entrada do local. Além do mau estado de conservação, também está com puxadinhos feitos por vendedores ambulantes, sendo que existe nas proximidades áreas específicas para o comércio informal.

…realidade

A empresa que administra o cemitério tinha que ser mais cuidadosa e zelosa com algumas áreas do local. Principalmente com a entrada, que deveria estar em melhor estado. Mas entra ano e sai ano é a mesma situação acompanhada de inúmeras reclamações. Muito triste a desatenção da empresa responsável pelo maior e principal cemitério do Distrito Federal.

Inspiração

A Galeria Movimento apresenta a partir do próximo sábado (5), no Baixo Gávea no Rio de Janeiro, a exposição Oráculo, da talentosa artista plástica Marcela Gontijo. Vários convidados de Brasília prometem marcar presença no coquetel de abertura da mostra. Marcela, que morou por quatro anos em Hong Kong, aproveitou a experiência para se inspirar nos seus trabalhos.

Jantar

O advogado e colecionador de arte brasiliense Amador Outerelo Fernandez Júnior abre a sua cobertura no Sudoeste, que mais parece uma pinacoteca, para o seu tradicional encontro de Natal. Ele receberá no dia 9 de dezembro, pontualmente às 21h, para celebrar a data com um caprichado jantar a cargo do chef francês Fabien Helleu. A noite será de lugares marcados.

Transição

O convite feito pelo vice-presidente e senador eleito Hamilton Mourão para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin conhecer as instalações do Palácio do Jaburu deve se materializar em breve. Visita que também será acompanhada por Paula Mourão, esposa de Hamilton Mourão, que promete receber Lu Alckmin, esposa de Geraldo Alckmin, na residência oficial.

Em Brasília

Falando em Lu Alckmin, ex-primeira-dama de São Paulo, ela já passou por Brasília algumas vezes. Uma delas foi para lançar um livro de sua autoria muitos anos atrás no ParkShopping, em um evento prestigiado pelos circuitos político e social da capital. Na ocasião, Lu foi muito simpática com todos os presentes, que também puderam conhecer um pouco de seu trabalho social.

Atuação

Atuante em ações e projetos em favor da comunidade carente, um dos projetos de sua autoria no estado de São Paulo que até hoje é lembrado foi o Padaria Artesanal, que implantou mais de 9.000 unidades na região, capacitando cerca de 20 mil pessoas. A expectativa é que Lu também apoie e colabore com projetos e ações solidárias desenvolvidas em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Laços

Falando da esposa de Alckmin, ela é próxima aqui em Brasília de Geiza Alckmin, mulher do conceituado advogado José Eduardo Alckmin, primo de Geraldo. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lu Alckmin terá o DF como morada. Lá no Palácio do Jaburu, por onde passaram Paula Mourão, Marcela Temer, Mariza Gomes da Silva e Anna Maria Maciel, entre outras esposas de vices.