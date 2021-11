Encontro na Casa Cor, trabalhos e Brasil e Paraguai

A empresária Anette Rivkind, dona da marca de mobiliários de alto padrão Breton, e o arquiteto Thales Zago receberam um grupo de convidados para o coquetel de abertura do espaço Casa Breton, na Casa Cor Brasília. Entre os profissionais presentes estavam Cybele Barbosa, Gui Bussamra, Elisa Fraga, Flávia Nars, Amanda Saback, Ana Luiza Veloso e as franqueadas da mostra Eliane Martins e Moema Leão.

Elisa Fraga e Gui Bussamra

A Casa Breton, assinada por Zago, é um espaço que explora as essências de uma casa de campo em uma releitura contemporânea, repleta de aconchego. Todos os móveis que compõe o espaço são da Breton. Um coquetel assinado pelo Buffet Rio 40º foi servido no encontro, que também contou com a presença de formadores de opinião. A Casa Cor Brasília este ano está sediada em uma propriedade localizada na 904 Sul.

Thales Zago

Natália Marques e Raul Mero

TRABALHOS

O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, marcou para 1º de fevereiro do próximo ano os trabalhos presenciais no STJ. Outra novidade vinda do Tribunal é a escolha dos substitutos dos ministros Nefy Cordeiro e Napoleão Maia, que se aposentaram recentemente. Será feita no dia 23.

BRASIL E PARAGUAI

A convite do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Euclides Acevedo, visitará Brasília hoje. Os chanceleres discutirão temas prioritários das agendas bilateral e regional, mas com ênfase principalmente em Itaipu.

Na ocasião, será assinado acordo que criará a Comissão Binacional para a fiscalização das Contas de Itaipu. O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai e o 2º maior investidor direto no país. No acumulado de 2021, o intercâmbio comercial alcançou o valor total de US$ 4,68 bilhões.

Fotos: Ludmila Lanna