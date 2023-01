Encontro do rei Pelé com Barack Obama foi intermediado por neto de ex-presidente do Brasil

Ontem o dia foi de muita emoção com o funeral do maior nome de todos os tempos do futebol mundial, Pelé, em Santos, no litoral paulista. Além do presidente Lula, outras autoridades como o ministro Gilmar Mendes estiveram presentes na despedida do rei do futebol. Amigo próximo de Pelé, Jânio Quadros Neto, neto do ex-presidente Jânio Quadros, também estava no velório e no funeral no Memorial Necrópole Ecumênica.

Foi Janinho, como é chamado pelos amigos, que fez a aproximação do ex-presidente americano Barack Obama com Pelé. “Conheci Obama através de um assessor dele. Em uma ocasião, o ex-presidente americano demonstrou a vontade de conhecer Pelé. As agendas nunca batiam e em 2019, na passagem de Obama pelo Brasil, eles puderam se conhecer em encontro no Hotel Hilton”, recordou Janinho.

EXPERIÊNCIA…

Deb Haaland, secretária do Departamento do Interior dos Estados Unidos e que liderou a delegação norte-americana à posse do presidente Lula, jantou domingo, no Sallva Bar & Ristorante, no Pontão do Lago Sul. A secretária e sua comitiva foram recepcionadas pela chef Fabiana Pinheiro, que serviu, entre outros pratos, Arancini de pupunha com…

…GASTRONÔMICA

…geleia de pimenta e aioli vegano. Ao todo foram 22 membros da delegação americana. Entre as autoridades presentes, Douglas Koneff, encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA em Brasília, e Juan Gonzalez, assistente do presidente Biden e diretor sênior para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Conselho de Segurança Nacional.

CABEÇA ERGUIDA

Sophia Alckmin, filha de Geraldo Alckmin e de Lu Alckmin, tem sofrido ataques em suas redes sociais desde que seu pai se tornou vice-presidente na chapa de Lula. As ofensas, entretanto, se tornaram ainda mais fortes e cruéis nos últimos dias. Ataques virtuais feitos por pessoas que não aceitam o fato de seu pai ter se tornado vice de Lula.

Sophia Alckmin na virada de ano em Brasília, poucas horas antes da posse de seu pai como vice-presidente da República

Influenciadora digital, Sophia, ex-diretora de novos negócios da extinta Daslu, segue firme no propósito de não responder aos ataques raivosos de bolsonaristas. Ela vem resistindo também ao afastamento de amigas de toda a vida, algumas famosas no mundo digital e integrantes da sociedade paulistana, desde o início da campanha que acabou dando a vitória ao PT.

BELEZA EM PAUTA

Um salão de beleza na Vila Planalto comandado por Magna Santos foi o escolhido para assinar o cabelo e maquiagem de todas os globais que cobriram a posse presidencial. Andréia Sadi, Poliana Abritta, Maju Coutinho, Aline Midlej, Natuza Nery, Flávia Oliveira, entre muitas outras, passaram pelas mãos da cabeleireira com curso de colorimetria em Londres, no Reino Unido.

GIRO CULTURAL

O agitador cultural de Brasília Renato Acha está ministrando a ação “Imagem Contemporânea” para abrir 2023 e celebrar a retomada cultural no Brasil. São visitas orientadas que percorrem museus e galerias de arte da capital. A ideia é contextualizar a produção artística pelos atos do olhar e da contemplação. Começa dia 7, no CCBB.

RASANTE EM BRASÍLIA

Rosangela Lyra (foto) foi uma das presenças notadas entre os convidados no Palácio do Planalto no domingo, na posse de Lula. CEO da Dior por 28 anos e mãe de Carolina Celico, ela é fundadora do movimento Política Viva, preside a Associação Comercial dos Jardins desde 2005 e a Associação Comercial do Itaim, em São Paulo. Ex-lavajatista ferrenha, desde 2021 rompeu com Bolsonaro e tornou-se simpatizante da campanha de Luiz Inácio.

DECOLANDO…

O Conselho Internacional de Aeroportos para América Latina e Caribe (ACI-LAC) certificou o Aeroporto de Brasília no seu programa ACI Airport Carbon Accreditation (ACA) nível 2 – redução. O programa reconhece o esforço da Inframerica em gerenciar e reduzir as emissões de carbono no terminal brasiliense, um dos mais movimentados do país.

…ATERRISSANDO

“Esta é uma certificação importante e é fruto do resultado de diversas ações que a concessionária vem realizando no Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek para tornar as operações de todo o aeródromo mais sustentáveis”, destacou Juan Djedjeian, vice-presidente da Inframerica. O terminal começou o ano movimentado por conta da posse presidencial.

Fotos: Arquivo Pessoal e Reprodução