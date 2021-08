Empresário pioneiro Gilberto Salomão comemora a chegada de seus 90 anos

Um dos pioneiros mais famosos e queridos de Brasília, o empresário Gilberto Salomão comemorou em grande estilo a chegada de seus 90 anos, na noite da última quarta-feira. A mansão da família Salomão, no Lago Sul, até então de luto pelo falecimento de dona Maria Salomão, em março do ano passado, se iluminou para festejar o seu ilustre morador.

A propriedade, inspirada nos castelos europeus, desenhada e pensada com esmero por Gilberto junto com um amigo de origem alemã, abriu as portas para um noite especial organizada nos mínimos detalhes pelas filhas do aniversariante, as empresárias Marília e Marta Salomão, com o auxílio de Maria Victoria Salomão, neta do pioneiro.

No encontro, que seguiu todos os protocolos por conta da pandemia de covid-19 estavam presentes os familiares e cerca de 40 amigos próximos do anfitrião. Todos vacinados. Para a maior segurança dos convidados da noite, entre muitos pioneiros da capital, foi feito exames em todos os funcionários que prestaram serviço na comemoração.

O salão principal da mansão, ganhou ambientação assinada por Valéria Leão Bittar, que usou costelas-de-adão em profusão com bambus e orquídeas verdes. No cardápio da festa, delícias como arroz de pato, carré de cordeiro e bacalhau. Tudo do bom e do melhor, harmonizado com vinhos franceses e o champanhe francês Piper-Heidsieck.

A grande surpresa da noite ficou por conta do pocket show feito pela dançarina do ventre brasiliense Sarah Fischer. Foi uma homenagem da família para o aniversariante, que é de origem libanesa. A cantora Rosana Brown animou o encontro e entoou os parabéns. Coube aos netos Marcos e Gilberto levarem o bolo, inspirado no Bolo do Rei, para o avô.

O aniversariante com os amigos Fernando Queiroz, Edison Lobão, Osório Adriano, José Celso Gontijo, Luiz Estevão, Fernando Câmara, Lourenço Peixoto e Paulo Galego, entre outros nomes de destaque

Marília e o pai Gilberto Salomão com Fabiano Cunha Campos

Osório Adriano com o homenageado e o filho Osorinho

Vice-governador Paco Britto

Gilberto e João Carlos Padilha

Fotos: Celso Júnior