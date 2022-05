Empresário Antônio Matias recebe merecida homenagem do Senac-DF

Um dos nomes mais atuantes e respeitados da capital recebeu uma merecida homenagem na semana que passou em Brasília. A unidade do Senac-DF, na 903 Sul, agora se chama Centro de Educação Profissional Antônio Matias, em homenagem ao empresário pioneiro Antônio Matias. A cerimônia de nomeação aconteceu na última terça-feira (26), pela tarde.

Na solenidade, o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, falou da importância de homenagear lideranças empresariais que colaboram com o desenvolvimento do comércio Distrito Federal. A diretora regional do Senac-DF, Karine Câmara, esteve presente e enalteceu o espirito empreendedor de Matias.

Iza Matias, esposa de Antônio Matias, entre os filhos Phelipe e Raphael Matias

O diretor do Sesc-DF, Valcides de Araújo, destacou a perseverança do empresário, que chegou na capital ainda antes da inauguração da cidade, em 1959. “Na minha visão, a história de vida de Antônio Matias é um exemplo para todos os jovens. Ele chegou aqui em 1959, é um pioneiro. O sonho de vencer sempre foi maior que as dificuldades”, ressaltou.

Nascido em Coremas, município da Paraíba, Antônio Matias fez um discurso muito aplaudido. “Em meus primeiros meses de trabalho, dormia em uma caixa d’água vazia, que ficava dentro do empreendimento. Sem medo de trabalhar, fui subindo de cargo, até virar sócio da empresa”, contou ele sobre sua trajetória que é exemplo para as novas gerações.

TRISTE ADEUS

Grande perda para o mundo das artes, o falecimento da vitralista Marianne Peretti, aos 92 anos em Recife. O velório ocorreu no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, e a cremação em Valparaíso, Goiás. Entre tantas obras talentosas feitas por Marianne estão os belíssimos vitrais da Catedral Metropolitana de Brasília.

CINCO ESTRELAS

O Instituto Inhotim, em Minas Gerais, considerado o maior museu a céu aberto do mundo, com um dos maiores acervos de arte contemporânea do Brasil, em breve ganhará um hotel de luxo dentro de seu complexo. O local, quando estiver pronto, promete oferecer uma experiência para lá de especial aos seus hóspedes.

LAR, DOCE LAR

O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Kakay de Almeida Castro, é o mais novo proprietário de uma casa no exclusivo condomínio Villa Itapororoca, na badalada praia de mesmo nome em Trancoso, bem ao lado do Fasano. Há quem diga que uma casa por lá não sai por menos de R$ 7 milhões.

MUITO COBIÇADO

O União Brasil está sendo o partido mais disputado pelos políticos. Presidido por Luciano Bivar, tem nada mais, nada menos que R$ 747 milhões de Fundo Eleitoral. Mais que o dobro em relação ao segundo colocado, MDB, com R$ 362 milhões. Além disso, dispõe de maior tempo de horário eleitoral na televisão e no rádio.

Fotos: César Rebouças