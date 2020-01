Empresário Alexis de Vaulx comanda a Feijoada do Francês no Rio

PUBLICIDADE 

Sócio-diretor do Camarote + Brasil, que este ano traz um cassino para a Marquês de Sapucaí, no Rio, o empresário francês radicado no Brasil, Alexis de Vaulx, comanda amanhã, dia 18, a “Feijoada do Francês”, um dos mais eventos pré-carnavalescos mais concorridos da temporada.

O encontro será realizado no recém-inaugurado Hotel Fairmont Copacabana, com participação da escola de samba Grande Rio. Na foto em destaque, Alexis entre a socialite Narcisa Tamborindeguy, a condessa Rose de Ganay e a promoter Márcia Veríssimo na feijoada de 2018.

Como nos anos anteriores, a “Feijoada do Francês”, além de apresentar o Camarote + Brasil 2020, também terá caráter beneficente. A edição deste ano será em favor da instituição SFB – Solidariedade França Brasil, uma ONG que tem a missão de defender os direitos da criança.