Empresária Lara Torres passa carnaval em ritmo de trabalho na Europa

A empresária Lara Torres (foto) passará o carnaval bem longe do Brasil. Ela aterrissa com o marido, o também empresário Cyro Torres Júnior, na França, para uma sequência de compromissos profissionais envolvendo a sua Wine C e também para um evento concorrido no país. Na Cidade Luz, Lara e Júnior participam da Vinexpo Paris, uma importante feira internacional de vinhos.

Logo após a realização da feira, o casal segue para Versalhes, nas proximidades de Paris, para um evento exclusivo. No icônico Palácio de Versalhes eles participam da festa temática Fête de la Fleur, que promete reunir convidados de diversas partes do mundo, entre exportadores de vinhos, autoridades e personalidades europeias. De lá, o casal Torres viaja para a Áustria e a Bélgica.

AGENDA

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, terá uma agenda movimentada nesta sexta-feira em Brasília. Ela participa de um importante evento logo pela manhã, na sequência cumprindo expediente interno no STF. Já na parte da tarde, a ministra receberá o embaixador da Irlanda no Brasil, Seán Hoy, para uma visita de cortesia em seu gabinete, tendo como pauta as nações amigas.

POSSE

A próxima terça-feira será de evento nos salões do Palácio Itamaraty. Pontualmente às 19h, na sala Brasília, ocorrerá a cerimônia de posse de Leandro Grass como presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O encontro contará com as presenças do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Cultura, Margareth Menezes.

ENCONTRO

A empresária Beth Serpa recebeu um pequeno grupo de amigos para um encontro cultural, ontem, na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa, na praia do Flamengo, no Rio. Todos puderam participar de um chá da tarde com o show musical Carnaval, em cartaz no espaço. Entre os presentes estavam Ana Maria Gontijo, de Brasília, e o estilista Heckel Verri, do Rio de Janeiro.

ANFITRIÃO

O embaixador do Kuwait no Brasil, Nasser Riden Al-Motairi (foto), que tem uma excelente relação com a imprensa de Brasília, receberá no próximo mês convidados para um evento em celebração à data nacional de seu país. O local do evento ainda está sendo definido. A nova sede da Embaixada do Kuwait, imponente, foi entregue recentemente no Lago Sul.

BRILHO

O estilista Anderson Marttus continua à frente do atelier de carnaval de um dos mais tradicionais hotéis do Rio de Janeiro, o Copacabana Palace. Nomes dos circuitos social e empresarial como Adriana Santos e Kelly Duque Estrada, entre outros, estão fazendo as suas produções com Marttus, que também estará presente no Camarote Mais Brasil, na Marquês de Sapucaí.

SUSTO

Muito querido em Brasília, onde costuma clicar personalidades da capital, em especial o público feminino, o fotógrafo Allan Rrod teve um susto com a saúde. Internado no Hospital DF Star, ele se recupera de uma bactéria que o fez ser hospitalizado na semana passada. Já em plena recuperação, Allan deve receber alta nos próximos dias para o alívio da família e dos amigos próximos.

