Empresária Janine Brito faz campanha para a arrecadação de agasalhos

Com as temperaturas diminuindo na capital do país, a empresária Janine Brito, através da Pinheiro Ferragens, inicia mais uma ação para arrecadar agasalhos. As doações deste ano serão destinadas ao Instituto Pró-Vidas, localizado em Ceilândia. A ONG oferece apoio às mulheres vítimas de violência física ou psicológica e também aos portadores de doenças degenerativas.

“A mais de dez anos, nós arrecadamos e doamos agasalhos para ajudar as comunidades carentes do Distrito Federal. Em 2020, não poderia ser diferente, principalmente com toda a crise que estamos passando no Brasil e também no mundo”, informa Janine, diretora executiva da empresa.

Foto: Kadydja Albuquerque