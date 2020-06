Empresária Janete Vaz toma posse como conselheira do Hospital da Criança

PUBLICIDADE

O dia hoje foi especial no Hospital da Criança José Alencar, que desenvolve um importante trabalho na capital. Nesta terça-feira, dia 23, a empreendedora e sócia do Sabin, Janete Vaz, tomou posse de maneira virtual como conselheira do local. A empresária vai compor o Conselho de Administração e contribuirá para o desenvolvimento do trabalho na instituição.

O Sabin faz parte do Hospital da Criança antes do início da obra, quando em 2001 começou a fazer doações mensais para a Casa da Criança com Câncer no Guará. Durante as obras, o Sabin promovia cafés da manhã para arrecadar doações para a construção do lugar. Hoje, por meio do Instituto Sabin, a empresa continua a ser apoiadora das ações do hospital.

Foto: Arquivo Pessoal