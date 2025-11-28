Empresária Isabela Lira comemora aniversário com almoço no Lago Sul

Uma das personalidades mais queridas do circuito social do Distrito Federal, a empresária Isabela Lira é unanimidade por onde passa. Integrante de uma das mais tradicionais famílias da Paraíba, radicada em Brasília há muitos anos quando veio acompanhando os pais, a saudosa Gitana Lira e o ex-senador Raimundo Lira, Isabela não só adotou a capital federal como lar como também cravou a sua marca registrada como uma das principais e mais festejadas anfitriãs do primeiro time do mundo social local.

A aniversariante Isabela Lira entre as amigas anfitriãs Marcela Villas Boas e Flavia Toledo Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

Sempre festejada pelas amigas, este ano, ao não celebrar a data, como sempre faz com festa a chegada de mais um aniversário, por questão de mudança para a nova casa no Lago Sul, Isabela não viu a data passar em branco. As amigas Marcela Villas Boas e Flavia Toledo logo se uniram para organizar uma linda e intimista comemoração em forma de almoço na residência de Flavia, localizada no Lago Sul, com uma das mais bonitas vistas para o Lago Paranoá. Almoço que foi marcado pela emoção.

Valéria Leão Bittar com Marcele Vieira Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

O cardápio contou com delícias preparadas exclusivamente para a ocasião pelo banqueteiro Celso Jabour, do Buffet Sweet Cake. Já a elogiada decoração foi feita pela dona da casa e os saborosos doces e bolo foram assinados pela cake designer Tatiana Barros, da TB Cake and Sweet. “Agradeço a Deus por ter amigas como a Flavia e a Marcela que sempre são tão presentes em minha vida e hoje marcaram o meu coração e a minha memória com esta homenagem repleta de carinho em cada detalhe”, disse Isabela.

Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

“É uma alegria imensa celebrar uma amiga tão especial como a Isabela, que ilumina nossa vida com sua presença, sua força e seu coração generoso”, revelou Marcela à coluna. “A Isabela é uma amiga de adolescência. E, ao longo desse tempo, nós compartilhamos muitos momentos juntas. Então, abrir a minha casa para celebrar a vida da Isabela é celebrar também a nossa amizade. E com muita alegria e satisfação”, disse a também anfitriã Flavia Toledo pouco antes do momento dos parabéns.

Anna Luísa Drummond e Soninha Lim Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília