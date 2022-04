Empresária Claudia Salomão ganha almoço de aniversário da amiga Cleucy Oliveira

A sexta-feira foi movimentada e teve o clima de pura alegria no restaurante A Mano, na Asa Sul. Por lá, na presença de cerca de 80 convidadas, a empresária e relações públicas brasiliense Claudia Salomão foi homenageada pela amiga de longa data, a socialite Cleucy Oliveira, que promoveu uma tarde impecável em cada detalhe.

O cerimonialista Tiago Correia foi escalado para organizar o encontro, que contou com ambientação do decorador Robinho Lemos. O animal print e os tons de rosa ganharam destaque nos arranjos das mesas e na mesa do bolo. Até o champanhe servido, o francês Piper-Heidsieck, ganhou a cor da festa, que movimentou o circuito social.

Após o almoço servido, com cardápio italiano preparado especialmente para a ocasião, todas as convidadas seguiram para a parte do jardim onde foi montado um palco para o esperado pocket show do cantor brasiliense Gabriel Corrêa, ex-The Voice Brasil. O rapaz agitou o evento cantando vários sucessos da atualidade.

Cantor Gabriel Corrêa foi a atração principal

Feliz com a homenagem promovida pela amiga, Claudia afirmou estar emocionada com tanto carinho; “Foi uma tarde de sonho, tudo impecável como é a maravilhosa Cleucy. Nossa amizade vale ouro e a festa animada e colorida será um marco na cidade”, disse Salomão, que usou uma elogiada produção também inspirada no tema.

Ana Paula Polit, Marcela Villas Boas e Caroline Collor entre as convidadas

Carol Valença e Lucila Pena

Raquel Jones, Ilca Maria Oliveira e Mayra Perin

Junia Souta, Lara Torres e Thaiene Fernandes

Soraia Debs e Cynthia Czarneski

Novo local

A Casa Cor Brasília será realizada em novo local este ano. A sua 30ª edição, ocupará uma área do Estádio Nacional Mané Garrincha. O contrato será assinado nesta segunda-feira, com o grupo empresarial que administra o local. A Casa Cor Brasília ocorrerá entre os meses de setembro e outubro com o tema Infinito Particular.

Insegurança…

Um verdadeiro absurdo a situação atual da Península dos Ministros, no Lago Sul. Uma casa na região foi assaltada na última sexta-feira. Os ladrões entraram pelo Parque da Península, e quando os donos chegaram os assaltantes estavam dentro do banheiro. Fugiram levando joias e outros pertences dos donos da casa.

…na Península

Vale destacar que a insegurança está tomando conta da região, em especial após tirarem o acesso de quem tem imóvel na região ao Lago Paranoá, há poucos anos, na gestão do ex-governador Rodrigo Rollemberg. Moral da história? O local tem um dos IPTUS mais caros do Distrito Federal, e segurança que é bom nada.

Arte mineira

O ex-secretário Ruy Coutinho estará em Ouro Preto, Minas Gerais, esta semana para a inauguração do Museu Boulieu, equipamento cultural patrocinado pelo Instituto Vale, que vai receber 2.500 obras doadas pelo casal de colecionadores Jacques e Maria Helena Boulieu. A coleção tem origem asiática e latino-americana.

Semana Santa

A TV Aparecida iniciou ontem a sua tradicional programação de Semana Santa. A novidade neste ano será a transmissão ao vivo, pela primeira vez na TV Aparecida, de duas procissões: a do Senhor Morto, na sexta-feira da Paixão, às 18h, e a da Ressurreição, no domingo de Páscoa, às 6h30. Ambas no Santuário Nacional.

Fotos: César Rebouças