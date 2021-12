Empresária Ana Paula Braga Ávila apoia ações solidárias no DF e na Bahia

Com espaço no Quadrado, em Trancoso, na Bahia, a empresária de Brasília, Ana Paula Braga Ávila, está em uma força tarefa para auxiliar as famílias vítimas das enchentes que castigaram o Sul da Bahia. Na última segunda-feira, ela e o marido e sócio na grife Confraria, Eduardo Ávila, enviaram colchões e cestas básicas para moradores do bairro Maria Viúva, um dos mais afetados pelas chuvas.

Há cerca de três anos, a Confraria criou um setor, o TSEDAKÁ, que realiza mensalmente trabalhos voluntários no Distrito Federal e na Bahia. Sempre solidária com as causas sociais a favor dos mais necessitados, Ana Paula é uma das apoiadoras da campanha do Natal solidário do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem. Ela enviará cestas básicas para ação promovida pelo Grupo Jornal de Brasília.

Foto: Renata Ferraz