Vivendo no eixo São Paulo – Brasília, a empresária Ana Helena Monteiro de Carvalho Rangel, aniversariante desta sexta-feira (19), segue para a cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo, onde comemora mais um ano de vida. Os parabéns ocorrerão na presença de familiares, com jantar em descontraído. Ana Helena é viúva do saudoso advogado Alédio Rangel.

Foto: JP Rodrigues