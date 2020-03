Empreendedorismo de Mayra Sarkis e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE 

Agito

Como faz tradicionalmente na chegada de seu aniversário, o arquiteto Arnaldo Pinho recebe convidados para brindar a data no dia 28, em casa no Lago Sul. DJ Dudu Moreira foi escalado para comandar o som da comemoração que promete reunir 120 convidados.

Cuidados…

Pensando em apoiar o combate ao coronavírus no país, a Abrasel disponibilizou um guia prático para bares, restaurantes e outros estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar, com orientações de higiene…

…necessários

…e condutas de relacionamento nesses ambientes, característicos pela interação e convívio de pessoas. Para a Abrasel, o setor de alimentação fora do lar tem grande capacidade de estimular diálogos e hábitos na população.

Mulheres

Joalheria Deise Aviz comemora em Brasília neste sábado o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no próximo domingo, dia 8. Ela recebe convidadas no Lago Norte para um evento com direito a sorteio de joias e homenagens às mulheres presentes.

Na tevê

O deputado federal Alceu Moreira recebe convidados no dia 18, para o lançamento do AgroMais, canal de notícias 24h sobre o agro, do Grupo Bandeirantes. O evento será no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. Tarde que deve reunir políticos, empresários e jornalistas.

De olho…

No próximo dia 15, a CNN Brasil finalmente estreia na TV paga prometendo um conteúdo diferenciado. O canal terá uma plataforma de economia, a CNN Brasil Business. Essa subcategoria ficará responsável…

…na economia

…pelo conteúdo digital com foco no mercado de investimentos e finanças pessoais. Entre o time de jornalistas que faz parte da CNN Brasil estão os jornalistas brasilienses Daniel Adjuto, Basilia Rodrigues e Kenzo Machida.

Luxo fitness

Já está de portas abertas, a primeira academia boutique de Brasília. A O2 Fitness, na QI 11 do Lago Sul, oferece concierge, manobrista, segurança, toalhas e café, entre outros quesitos. O projeto foi elaborado pelo arquiteto Marcos Dourado.

Ladrões…

Repercutiu em todo o DF as imagens divulgadas pelo dono de um estabelecimento de Águas Claras que teve bicicletas furtadas na frente de seu comércio. O vídeo mostra um homem com uma mochila violando…

…ousados

…as correntes das bikes. O mais assombroso é como os delinquentes levaram as bicicletas em plena luz do dia, sendo possível ver seus rostos e toda a articulação para levar os itens roubados. Todos sem nenhum receio.

Folia solidária

O Carnaval no Parque realizou ontem, a entrega dos alimentos arrecadados durante os oito dias de evento na capital. A doação foi feita para o programa Mesa Brasil, coordenado pelo Sesc, que recebeu cerca de 48 toneladas de alimentos.

Lembranças…

Uma das mulheres mais emblemáticas da TV, Elke Maravilha é tema da primeira produção original em língua portuguesa da sueca Storytel, uma das líderes globais em streaming de audiobooks, podcasts e e-books.

…de Elke

Escrita pelo jornalista Chico Felitti e narrada pela atriz Fernanda Stefanski, “Mulher Maravilha” fala da infância de Elke na chegada ao Brasil e de sua trajetória até os tempos do programa do Chacrinha, onde era uma das juradas.

Arte

Irmãos Flávio e Lúcia Albuquerque recebem convidados amanhã, no Lago Sul, para a inauguração da Casa Albuquerque Galeria de Arte. Na ocasião, haverá uma mostra das artistas plásticas Cláudia Jaguaribe e Mariannita Luzzati.

Zero grau

Fica a dica. Nos dias 14 e 15, o Shopping Pier 21 comemora o Saint Patrick’s Day reunindo as melhores cervejarias artesanais do DF em um final de semana muito especial no Festival Pier Beer edição Saint Patrick’s Day.

Foto: Arquivo Pessoal