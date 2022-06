Embarque, presenças, casamento, encontro e patacoada na coluna de hoje

EMBARQUE

Já começou a revoada de brasilienses e também de convidados de São Paulo para o casamento de Carolina Adriano com Lucas Bittar, nos próximos dias 28, 29 e 30, em Portofino, na Itália. O casório promete ser um dos mais concorridos da temporada envolvendo noivos brasilienses.

PRESENÇAS

O estilista e empresário Domenico Dolce, sócio-proprietário da grife italiana Dolce & Gabbana, e o companheiro, o brasiliense Guilherme Siqueira, estarão presentes no casório. Carolina, aliás, usará criações da Dolce & Gabbana no enlace, assim como boa parte das convidadas.

CASAMENTO

Também na Europa, no final do mês de julho na Suíça, haverá outro casamento poderoso. O de Felipe Kubitschek Pereira com Lara Lemann, filha de Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil. Felipe é bisneto de JK, e filho de Paulo Octavio e de Anna Christina Kubitschek.

OFICIALIZADO

O casal oficializou a união no ano passado em Brasília, em uma cerimônia discreta, seguida de almoço na residência dos pais do noivo e de uma sunset na suíte presidencial do Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel. O governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha estavam presentes na ocasião.

PATACOADA

A deputada distrital Júlia Lucy, sempre ela, mais uma vez causando. Há quem diga que ela deveria atuar mais em favor da população em vez de criar casos. Dessa vez, a parlamentar disse que costuma trabalhar no plenário da CLDF com colegas alcoolizados e sob efeito de remédios.

Marcos Koenigkan, Márcio Faria Júnior, Paulo Octavio, Otacilio Ramalho e Jean Nogueira em encontro no Royal Tulipa Brasília

SAUDOSA…

A coluna se solidariza com a família de Danuza Leão, que nos deixou esta semana aos 88 anos no Rio de Janeiro. Danuza fez história como modelo, relações públicas, jornalista e especialmente escritora. Especialista em etiqueta, escreveu alguns livros sobre o assunto.

…DANUZA

Em suas vindas para Brasília, uma delas rendeu matéria no jornal que escrevia na época. Convidada para uma posse presidencial em 1º de janeiro, ela passou o réveillon na casa de um empresário com alguns políticos. Com o estilo que só ela tinha, Danuza escreveu um artigo que deu o que falar no eixo Brasília-Rio-São Paulo.

ÁGUA…

O Procon-DF está dando mais uma oportunidade para quem está em débito com a Neoenergia e Caesb até a próxima semana. A partir de segunda-feira (27), quem quiser renegociar com a Neoenergia Brasília basta comparecer pessoalmente ao Venâncio Shopping, das 10h às 16h, no Espaço Conexão.

…E LUZ

O atendimento se encerrará no dia 29. Já para quem está em dívida com a Caesb, poderá procurar a partir de hoje, os postos de atendimento da própria empresa até 30 de junho. Todos terão as mesmas condições de negociação do Feirão do Procon, com atendimento pré-agendado.

ENCONTRO

Francine Ferrari, Co-fundadora e CEO da Neobambu e Denise Zuba da Artefacto recebem o arquiteto Guilherme Torres para uma palestra sobre criatividade sustentável, às 17h30, no próximo dia 28. A partir deste mês, a empresa inicia suas operações em Brasília por meio da Reka Revestimentos.

