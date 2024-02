Embaixadora na Sapucaí, fake, triste adeus e nota dez e nota zero entre os destaques da coluna

FAKE

O odontólogo brasiliense Fernando Brasil, praticante de esportes e de academia, tem sido vítima de algo desagradável. As suas fotos, em dia com o físico, estão sendo usadas indevidamente em vários perfis falsos de redes sociais e aplicativos de relacionamentos hétero e gay. Não só no Brasil, como também no exterior e em outros idiomas. Fernando tem denunciado todos.

Uma postagem no perfil do jornal francês Le Monde, no Instagram, com a polêmica sobre os dizeres do presidente Lula sobre a guerra na Faixa de Gaza, ganhou mais de 1 mil comentários. A maioria deles, tanto de franceses quanto de brasileiros e de pessoas de outras nacionalidades, tem sido em defesa do presidente brasileiro. O assunto tem dado pano pra manga.

Nome conhecido do jet set internacional e com forte ligação com o Brasil, onde morou décadas atrás, a princesa Ira von Fürstenberg morreu esta semana, aos 84 anos. Filha do príncipe austro-húngaro Tassilo von Fürstenberg e de Clara Agnelli, sobrinha de Giovanni Agnelli, fundador da Fiat, Ira foi casada com um empresário brasileiro nos primeiros anos da década de 1960.

No Brasil, onde morou nos anos 1960, época em que foi casada com o playboy brasileiro Baby Pignatari, Ira manteve amizades com famílias conhecidas do país, como os Scarpa, os Marcondes Ferraz e também os Derani. Em uma de suas últimas vindas ao Brasil, ela participou de um concorrido jantar na casa paulistana do casal Marcos e Tânia Derani.

Para o Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, que foi eleito o melhor terminal aéreo do Brasil em pesquisa de satisfação do passageiro. O terminal brasiliense alcançou a nota de 4,38, liderando entre os maiores do país.

Para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, mais conhecido como Galeão, no Rio de Janeiro, que continua com aspecto de abandono, necessitando de muitas melhorias e sobretudo de obras de modernização em algumas áreas.

Thaís Kuri promove na capital a abertura, exclusiva para a Central de Reciclagem do Varjão, da exposição “Contemplados do Apogeu”, no dia 28 próximo, na galeria Casa Aerada Varjão. Na oportunidade, a artista promoverá uma vivência artística, com cerca de dez catadoras que irão narrar as suas experiências pessoais nesta mostra que une artes visuais com sustentabilidade.

Dando continuidade ao Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural, a Caixa Cultural Brasília apresenta, nos dias 23 a 25, o projeto Circulação Amazônia, com dois espetáculos realizados pelo Corpo de Dança do Amazonas, com direção de Mário Nascimento. Os ingressos serão disponibilizados 1h antes de cada espetáculo, na bilheteria do teatro.

