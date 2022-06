Embaixadora dominicana Patrícia Jorge Villegas perde marido assassinado

Notícia triste na tarde desta segunda-feira, aqui em Brasília. A embaixadora da República Dominicana no Brasil, Patrícia Jorge Villegas, que é bastante integrada nos circuitos diplomático, empresarial e também social de Brasília, perdeu o marido barbaramente assassinado, hoje, na República Dominicana.

Patrícia Jorge Villegas com o presidente Jair Bolsonaro recebendo as credenciais de embaixadora no Brasil

Casada há mais de 30 anos Orlando Jorge Mera, ministro do Meio Ambiente da República Dominicana, a embaixadora ficou em choque com a notícia. Orlando, de 55 anos, foi assassinado a tiros em seu gabinete na capital do país. O autor do crime que atende pelo nome de Miguel Cruz era amigo do ministro.

A diplomata com Ana Maria Gontijo em evento na Embaixada da República Dominicana em Brasília

Os motivos do crime estão sendo investigados. O político era filho do ex-presidente dominicano Salvador Jorge Blanco. Ele estava no comando do ministério desde 2020. A Embaixada da República Dominicana em Brasília não comentou o caso. Os funcionários da representação diplomática estão consternados.

Fotos: César Rebouças e Reprodução