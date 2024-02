Embaixada do Japão em parceria com Japan House São Paulo abre mostra no MAB

Cerca de 200 convidados compareceram ao coquetel de abertura da exposição DO: a caminho da virtude, no MAB – Museu de Arte de Brasília, esta semana. A primeira mostra que a Japan House São Paulo traz para a capital federal ficará aberta ao público até o dia 28 de abril, graças à parceria entre a Embaixada do Japão no Brasil e essa instituição que divulga a cultura japonesa na América Latina.

A noite contou com a presença do embaixador do Japão, Teiji Hayashi, o presidente interino da Japan House São Paulo, Carlos Roza, e do diretor institucional Claudio Kurita, que receberam convidados da imprensa, do meio diplomático, políticos, representantes da comunidade nipo-brasileira e amantes da cultura. A área do pilotis do MAB ganhou cenografia especial assinada pelo arquiteto Rogério Tavares.

Rogério envelopou o espaço criando uma expografia minimalista com os tradicionais encaixes de madeira de arquitetura japonesa que lembra os Dojôs – lugar onde se treinam artes marciais. Uma iluminação especial, fotos em grandes formatos, vídeos e textos desvendam a história, técnica e filosofia de nove artes marciais japonesas. Os convidados assistiram apresentações de Judô, Kendô e Karatedô em um tatame.

Aos finais de semana acontecerão na exposição inúmeras demonstrações de diferentes artes marciais coordenadas por associações nipo-brasileiras e esportivas locais. Em seu discurso de abertura, o embaixador japonês Teiji Hayashi fez questão de agradecer à Japan House São Paulo pela parceria para tornar realidade a vinda da mostra para Brasília, sendo aplaudido. O buffet da noite ficou a cargo do chef Cristiano Komya.

CONQUISTA

Pela quinta vez consecutiva, o Hospital Sírio-Libanês foi reconhecido internacionalmente pela revista norte-americana Newsweek e pela Statista, no ranking dos melhores hospitais do mundo. Trata-se do World’s Best Hospital 2024. O hospital, com unidades em São Paulo e Brasília, considerado um dos mais renomados e requisitados do país, subiu 22 posições em relação ao ano anterior.

VISITA

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) recebeu na última terça-feira, o representante do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão, Gen Furuhashi, para uma apresentação sobre o trabalho de levantamento de safras e a execução das políticas públicas brasileiras. Durante o encontro, os técnicos da Conab explicaram o funcionamento das práticas agrícolas utilizadas no país.

DOSE…

Falando em hospital, em Brasília, os hospitais Santa Helena e Santa Luzia, da Rede D’Or, foram certificados na metodologia ACSA – Agência de Calidad Sanitaria de Andalucia, pelo Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde – IBES. Ambas as unidades foram classificadas com nível Ótimo. Para conseguir este feito, a instituição precisa alcançar 100% dos padrões do Grupo I…

…DUPLA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…que contemplam, entre outros aspectos, os direitos consolidados das pessoas, a qualidade de vida, os princípios éticos e a segurança dos usuários e dos trabalhadores e mais de 40% dos padrões do Grupo II (inclui os elementos associados a um maior desenvolvimento da organização – sistemas de informação, novas tecnologias e redesenho de espaços organizacionais). Excelente conquista.

AUXÍLIO

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, conversou ontem, por telefone, com o governador do Acre, Gladson Cameli, e com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para reforçar a mensagem do governo federal de solidariedade e reiterar a disposição do Executivo de garantir a assistência emergencial humanitária à população acriana atingida pelas fortes chuvas.

TURISMO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (SETUR-DF) embarcou para Lisboa, Portugal, com o intuito de promover o destino Brasília em terras estrangeiras na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL 2024). O principal objetivo é fomentar negócios e estabelecer novas parcerias. A interação visa atingir potenciais clientes, investidores e consumidores nas grandes feiras internacionais pelo mundo.

Fotos: Gilberto Evangelista