Embaixada da Itália recebe convidados para salão de vinhos

O embaixador da Itália, Francesco Azzarello, e a curadora Sueli Maestri, idealizadores da Vini d’Italia – Salão do Vinho Italiano no Brasil, recebem convidados, na Embaixada da Itália, no próximo dia 10 de novembro, para uma degustação de vinhos italianos. Na seleção, rótulos das principais regiões italianas como: Piemonte, Vêneto, Puglia, Toscana, Umbria, Sicília, Campanha, Trentino-Alto Adige e outras. A Vini d’Italia conta com a participação das maiores importadoras e representantes do mercado de vinhos.

Foto: Marcelo Chaves