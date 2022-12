Embaixada da Coreia recebe convidados para jogo da Copa do Mundo com o Brasil

A tarde de ontem reuniu convidados na Embaixada da Coreia do Sul em Brasília. O embaixador Lim Ki-mo abriu a residência oficial para uma festa de amizade tendo um motivo especial. Na ocasião, os cerca de cem convidados acompanharam a partida entre Brasil e Coreia na Copa do Mundo, em um gigantesco painel de LED instalado em frente à piscina da propriedade.

A apresentadora da CNN Brasil, Basília Rodrigues, com o correspondente do The New York Times no Brasil, André Spigariol

Em um ambiente todo decorado com bandeiras do Brasil e da Coreia, os convidados acompanharam atentos a toda a partida. A cada gol todos vibravam. O encontro contou com inúmeras comidinhas saborosas passando pelo churrasco e pelo típico prato sul coreano Kimchi (acelga fermentada com pimenta), preparada no capricho pelo chef Jin Chan Ho.

Bertha e Pedro Pellegrino com Heliodora Carvalho e o advogado Welber Barral

Para refrescar, um mix de bebidas, entre elas o Soju (destilado de arroz), bebida típica do país anfitrião. Ao final da partida, com o Brasil sendo campeão com o placar Brasil (4) e Coreia (1), o embaixador Lim ressaltou o espírito esportivo e a amizade entre os dois países. “O Brasil é o mais forte candidato ao título. E estou muito feliz em termos jogado juntos”, disse o embaixador.

SEM…

As sócias fundadoras do Grupo Sabin, Sandra Soares Costa e Janete Vaz, e a presidente-executiva da empresa, Lídia Abdalla, participaram no Parque da Cidade, da Caminhada pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. Organizada pelo Grupo Mulheres do Brasil, a iniciativa teve como objetivo denunciar e pedir providências para as autoridades, a fim de coibir a violência doméstica no país.

…VIOLÊNCIA

A empresa é signatária dos sete Princípios de Empoderamento das Mulheres, entre os quais está o fim da violência contra mulheres e mantém o botão “Quebre o silêncio” no aplicativo que disponibiliza para o público. Por meio do botão é possível denunciar casos de violência de gênero ou pedir ajuda à Central de Atendimento à Mulher, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

OBRIGADO

A coluna agradece ao palestrante e escritor Francisco Araújo Filho pela colaboração com a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília. Ele doou panetones da marca Bauducco para a ação solidária em favor da comunidade carente do DF e também do Entorno. A iniciativa é realizada pelo JBr do Bem, que é responsável pelas campanhas solidárias promovidas pelo Jornal de Brasília.

AMAZÔNIA

Os encantos do estado do Amazonas e sua gastronomia foram os protagonistas da abertura do I Encontro Latino-Americano de Gastronomia, realizado no Innside by Meliá Miraflores, em Lima, no Peru. Apresentado pela Embratur, o evento foi uma realização do Instituto Realidade Brasil, do Visit Brasil e do Governo do Estado do Amazonas, através da Amazonastur para promover as belezas do Brasil no exterior.

Fotos: Marcelo Chaves