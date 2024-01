Virada em Vegas, foco no social e verão no Copa entre os destaques da coluna

FOCO…

A vice-presidente da Diretoria de Ações Institucionais Sociais e Comunitárias (Daisc) no Sinduscon-DF, Helena Peres de Saboya, lidera o projeto de arrecadação e doação de materiais escolares para filhos e filhas de trabalhadores da construção civil do Distrito Federal. As crianças que buscam ser beneficiadas com a iniciativa devem ter de 3 a 5 anos de idade.

O encontro beneficente será realizado no dia 8 de fevereiro, às 9h, no auditório do Sinduscon-DF, em parceria com o Pensando Brasília Produções. Uma grande mobilização para sensibilizar empresas a patrocinar o evento já foi iniciada, focando em especial na responsabilidade social. Sem dúvida uma aplaudida iniciativa que merece ser seguida.

O restaurante Pérgula e a piscina do Copacabana Palace estão movimentados de nomes importantes por esses dias de verão na Cidade Maravilhosa. Quem está circulando por lá é o cantor internacional Bera Ivanishvili. O georgiano se tornou no Brasil, embaixador da Povos da Floresta, e ficou conhecido ao doar para o Instituto Socioambiental, no Brasil, a quantia de R$ 4,5 milhões, anos atrás.

Outro nome que está dando o ar da graça na área de lazer do Copa é o da condessa francesa Rose de Ganay. Artista plástica e escultora com trabalhos premiados, ela sempre aterrissa no Rio de Janeiro no verão. Há alguns anos, Rose comprou em Ipanema um amplo apartamento que pertencia à apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos.

RELATÓRIO

O professor e pesquisador da Universidade Católica de Brasília (UCB), Alexandre Kieling, esteve com a deputada Lídice da Mata para entregar o relatório do Panorama da Economia Criativa no DF. A deputada é a presidente da Frente Parlamentar Mista de Economia Criativa no Congresso Nacional. O relatório aponta que o número de agentes criativos no DF já ultrapassa os 130 mil.

BILHÕES

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a alta temporada de verão deve movimentar e gerar lucro em quem atua no segmento do turismo. Cerca de R$ 155 bilhões, gerando 85 mil novos empregos temporários no Brasil. O turismo deverá faturar entre novembro de 2023 a fevereiro deste ano a quantia de R$ 155,87 bilhões.

