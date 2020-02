Em mais uma edição, Bloco do Copa movimenta varanda do Copacabana Palace

PUBLICIDADE 

Pelo quarto ano consecutivo, a varanda do Belmond Copacabana Palace sediou o evento de pré-carnaval Bloco do Copa, que aconteceu no último domingo, dia 2. A tarde contou com as apresentações do Bloco Último Gole, da Bateria Balanço Zona Sul e Samba de Santa Clara.

Este ano, a musa do Bloco do Copa – a convite da diretora-geral do hotel, Andréa Natal – foi a cantora Preta Gil, que fez bonito no melhor esquenta para o carnaval carioca e para o Baile do Copa, que este ano acontecerá no dia 22 de fevereiro e terá como tema da noite “Abra Suas Asas”.

Fotos: Miguel Sá