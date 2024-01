Em família, causas nobres, educação e socorro entre os destaques da coluna

CAUSAS…

Após o sucesso da campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, graças ao apoio dos padrinhos: empresários Lourenço Peixoto, Paulo Octávio, Fabiano Cunha Campos e Fernanda Machado, advogado Estenio Campelo, supermercados Dona, Vivendas e Atacadão Dia a Dia, além de leitores e de amigos, tem campanha nova pela frente.

…NOBRES

O Jornal de Brasília, através do JBr do Bem, responsável pelas ações solidárias da empresa, promove a campanha solidária de volta às aulas, de hoje até o próximo dia 10 de fevereiro, sábado de Carnaval, quando será encerrada. A iniciativa arrecadará materiais escolares novos para estudantes carentes do Distrito Federal e também do Entorno.

CONFETE

Os foliões já podem preparar a fantasia, muito brilho e dose extra de energia. A segunda edição do Quadradim da Folia 2024 está confirmada e acontecerá no mais tradicional clube de Brasília, o Iate. Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, os brasilienses poderão curtir o bloco Eduardo e Mônica, Galo Cego, Samba Urgente e Guga Camafeu.

VERÃO SUÍÇO

Um dos colégios mais requisitados da Suíça, o Institut auf dem Rosenberg fará, entre os meses de junho e julho deste ano, no país, um acampamento internacional de verão. A escola, que recebe estudantes de mais de 30 países todos os anos, promove os acampamentos que contam com a participação de antigos e novos estudantes.

BOM GAROTO

O galerista Antonio Aversa foi até o instituto Arca, em Cocalzinho de Goiás, para fazer a entrega de roupas de camas para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. A ação foi resultado da arrecadação realizada na última edição da Mercato Feira de Antiguidades e Design do Gilberto Salomão, que Aversa assina a curadoria.

PASSAPORTE

Já estão abertas as vendas das passagens aéreas de Brasília para Santiago do Chile. A companhia chilena de baixo custo (low cost) Sky Airline fará a rota entre as capitais. O voo terá início no dia 16 de junho de 2024. Serão três voos semanais e as operações acontecerão nas quartas, sextas e domingos. O voo tem quatro horas de duração.

SEMPRE ELA

O Camarote Nº1, espaço que agita a Marquês de Sapucaí no Carnaval do Rio de Janeiro, se prepara para realizar uma edição histórica em comemoração aos seus mais de 30 anos de folia carioca. O camarote anunciou esta semana nada menos que Anitta, cantora e empresária conhecida pelo mundo, como musa de sua 33ª edição, no próximo mês.

EDUCAÇÃO

O Ministério da Educação iniciará este mês as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que passa a ter apenas uma edição anual. A seleção ofertará 264 mil vagas em instituições públicas de educação superior. A maioria delas, 45%, está concentrada em universidades públicas do Nordeste. O Centro-Oeste conta com apenas 8%.

BALADA

A festa Mayfair aterrissa em Brasília. O evento, que conquistou os habitantes de São Paulo, acontecerá no Mezanino da Torre de TV. Com um line-up repleto de house, a Mayfair será realizada nesta sexta-feira, dia 12. Nomes como os DJs Junyo, Ricardo Góii e Abe Nicolas irão se apresentar a partir das 21h.

SOCORRO

O GSH Banco de Sangue de Brasília faz um apelo aos doadores e à população em geral para que compareçam à instituição urgentemente para efetuarem sua doação de sangue e de plaquetas. Com as festas de fim de ano e as férias, houve uma queda ainda mais acentuada nas doações, que já estava com um déficit de 80% em dezembro.

Foto: Arquivo Pessoal