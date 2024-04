Em evento na capital, Anna Rocha & Appolinario lançam livro pelos 25 anos de alta joalheria

As empresárias Anna Claudia Rocha e Ana Paula Appolinario aterrissaram em Brasília para o lançamento do livro Joias do Brasil – 25 anos, em comemoração ao aplaudido trabalho da dupla no segmento de alta joalheria. A empresária Stela Guerra e a decoradora Valéria Leão Bittar, que abriu a casa na Península dos Ministros para uma “sweet afternoon”, foram as anfitriãs do encontro.

Anna Christina Kubitschek

Além da obra que ganhou tarde de autógrafos e das belas joias expostas para as 120 convidadas, quem marcou presença pôde degustar doces delícias da paulistana Isabella Suplicy e da brasiliense Larissa Lobão, da Cake Forever. Tudo regado a espumante geladinho e com a presença de nomes do primeiro time do circuito social do Distrito Federal. Encontro que atravessou a tarde.

Virgínia Afonso com Cheila Wobido

Elaine Catta Preta

Fotos: César Rebouças