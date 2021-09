Em Alagoas, rasante, saúde, homenagem, educação, casório e em alta

RASANTE

De passagem por Brasília, o professor doutor João Paulo Lacerda, conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, secretário geral da Comissão de Direito Administrativo do Conselho Federal da OAB e membro da Associação Nacional dos Advogados nos Tribunais de Contas, fez um breve relato dos avanços de projetos da categoria.

SAÚDE

O médico Paulo Bittencourt, presidente do Instituto Brasileiro do Fígado – IBRAFIG participa nesta quinta-feira, às 19h, de um webinar internacional que discutirá o estágio atual de doação de órgãos na América Latina. O evento contará com representantes de diferentes países como Estados Unidos, Chile e Argentina, todos especializados no assunto.

HOMENAGEM

A construtora PaulOOctavio faz uma homenagem merecida para um nome que muito trabalhou em favor de Brasília. Trata-se da inesquecível Márcia Kubitschek que vai virar nome de um novo empreendimento residencial no Setor Noroeste. O prédio de luxo ganhará o nome da pioneira, filha do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O evento de lançamento será no sábado, às 9h.

EM ALTA

Dados compilados pelo Painel do Mercado Imobiliário (PMI) produzido pelo Kenlo revelam que o mercado de imóveis usados registrou crescimento de 73,43% no Distrito Federal no primeiro semestre de 2021, ante igual período do ano passado. O resultado confirma a tendência de alta nos negócios, com crescimento maior do que em 2020.

EDUCAÇÃO

O DF está entre os estados brasileiros com melhor nota de desempenho no ensino remoto. Um estudo considerou os estados com maior orçamento. Durante a pandemia, o GDF investiu na compra de computadores, sistemas e internet banda larga. O especialista em Educação e Tecnologia, Alfredo Freitas, diz ser preciso preservar as ferramentas usadas no ensino remoto.

CASÓRIO

Contagem regressiva para amanhã, sexta-feira, em Brasília. A médica Anna Flávia Roriz subirá ao altar com o advogado Átila Filho, ela filha dos empresários Rodrigo e Andrea Roriz e ele filho do deputado Átila Lins e da socialite Rita Lins. A cerimônia será na Catedral de Brasília e a festa, com decoração de Valéria Leão Bittar, ocorrerá no Clube Cota Mil.

ACHADOS

Nos dias 2 e 3 de outubro, a Praça Central do CasaPark recebe a feira de arte, antiguidades e objetos colecionáveis Casa Vintage. Com curadoria da joalheira e antiquária Andrea Guedes, a feira apresenta móveis e objetos criados pelo designer Tunico Lages produzidos a partir de madeira morta do Cerrado. A feira abre no sábado e no domingo, das 11h às 20h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NOVIDADE

O complexo Maaya e a Uma Comunicação recebem convidados amanhã para apresentar mais um restaurante que abre no local, o Maraí. Localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, o Maaya foi materializado às margens do Lago Paranoá, bem ao lado do restaurante Rubaiyat Brasília. Quem conheceu o lugar ficou impressionado.

Foto: Allan Rrod