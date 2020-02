Dupla jornada do advogado Gustavo Martins e muito mais na coluna de hoje. Confira!

PUBLICIDADE 

ADVOGADO GUSTAVO MARTINS ESTÁ SE DIVIDINDO ENTRE O DIREITO E O MUNDO EMPRESARIAL, AGORA NO COMANDO DO RESTAURANTE GENÈSE NA CAPITAL

Vintage

Empresário e hair stylist Felipe Pimenta está causando em Brasília. Amante de carros não convencionais, ele está rodando na capital com um típico Opala ano 1973 Gran Luxo. Felipe é aficionado por carros antigos.

Ao…

O Baile da Vogue, que será realizado amanhã, no Rio, terá cobertura ao vivo do canal GNT. A partir das 23h, diretamente do Copacabana Palace, João Vicente, Fernanda Paes Leme, Caio Braz, Luana Xavier e Thaynara OG…

…vivo

…vão estar a postos para mostrar tudo o que acontece nessa grande festa em uma transmissão espelhada – sendo exibida na TV e no canal oficial do GNT no YouTube simultaneamente. A coluna estará presente na noite.

Convidadas

Falando no Baile da Vogue, alguns brasilienses escolhidos a dedo marcarão presença em uma das festas carnavalescas mais disputadas do Brasil. Vivianne Piquet, Mayra Perin, Cristina Salaro e Nathalia Abi-Ackel estarão lá.

Agenda

Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi aterrissa amanhã em Pernambuco. Ele lançará lá seu livro Um golpe contra os trabalhadores e coordenará o lançamento da pré-candidatura do deputado Túlio Gadêlha à Prefeitura de Recife.

Contra…

É de caráter inegável o estrago que as fake news podem causar. Para evitar isso, o Ministério da Saúde e algumas empresas do segmento da saúde estão utilizando as redes sociais para disseminar informações corretas sobre o coronavírus.

…fake news

Muitas das informações expõem os verdadeiros riscos da doença e ainda mostram o que é real e o que não é sobre a enfermidade. As informações são de teor didático. Aliás, foi provado que as fake news podem ser tão perigosas quanto um vírus.

Casório

Os save the date do casamento da jornalista Gabriella Miziara com o empresário Marcus Maia já estão sendo enviados. O casal dirá sim no dia 9 de maio na Catedral de Brasília. A festa será no espaço de eventos Villa Rizza.

Folia…

Ame ou odeie, o carnaval é uma força que favorece muitos setores, principalmente o da economia. No ano passado, o Rio de Janeiro arrecadou quase R$ 4 bilhões com a festa, tornando-se um dos maiores lucros do estado.

…bem-vinda

Economistas estão prevendo que este ano, o número de turistas cresça 20% se comparado com 2019. A rede hoteleira da Cidade Maravilhosa está comemorando, em especial os hotéis cinco estrelas das orlas das zonas Sul e Oeste.

Foto: Arquivo Pessoal