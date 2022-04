Dupla comemoração no Lago Sul e mais notícias exclusivas na coluna do dia

A QL 10 do Lago Sul ficou movimentada na noite da última terça-feira, com uma comemoração dupla. Na ocasião, foi brindada em grande estilo a inauguração da NWGROUP Brasília e o aniversário do advogado Fernando Cavalcanti, vice presidente do grupo empresarial. A noite contou com a presença de advogados, políticos e empresários de destaque.

Livia de Moura Faria com a primeira-dama Mayara Noronha

A noite, com cerimonial de Tuller Lacerda, ganhou ambientação especial da decoradora Maria Tereza Cavalcanti. No cardápio do jantar assinado pelo chef Celso Jabour, da Sweet Cake, destaque para o penne de camarão. Tudo regado a doses generosas de champanhe Veuve Clicquot. Após os discursos, a cantora Gilmelândia colocou todos para dançar.

Vice-governador Paco Britto

Gilvan Máximo, Paulo Octavio e André Kubitschek

Claudia Martinez

Denise Pessoa, Rodrigo Freire e Laura Oliveira

Miranda Castro

VISITA ILUSTRE

A princesa Maria Esmeralda, integrante da família real da Bélgica, ao que tudo indica deve aterrissar no Brasil no mês de maio. Ela visitará Manaus, cidade que irá abrigar a mostra sobre o rei Leopoldo III da Bélgica, o já falecido pai de Maria Esmeralda. O evento com data ainda a ser definida será exclusivo para convidados.

PETIT COMITÉ

Falando na Bélgica, o embaixador do país no Brasil, Patrick Herman, que está em clima de despedida de Brasília, já que retornará ainda este ano para Bruxelas, será anfitrião hoje à noite. Ele receberá ao lado da embaixatriz Siobhan Herman-King, um pequeno grupo de convidados para um jantar na residência oficial.

NO TOPO

Com patrimônio na casa dos US$ 15,4 bilhões (cerca de R$ 72 bilhões), o investidor e empresário Jorge Paulo Lemann é o homem mais rico do Brasil, de acordo com a lista da Forbes. Aos 82 anos, Lemann ocupa a posição 117 de mais rico do mundo. O empresário é sogro do empresário brasiliense Felipe Kubitschek Pereira.

TURISMO…

Apesar da crise econômica gerada pela pandemia, o turismo de luxo no Brasil vai muito bem. Segundo pesquisa do International Luxury Travel Market (ILTM), 63% das 173 operadoras e agentes ouvidos afirmaram que seus respectivos clientes querem pagar bem mais por roteiros exclusivos com aumento de procura.

…DE LUXO

Ainda de acordo com o levantamento, 20% dos turistas da categoria premium possuem renda mensal entre R$ 50 mil e R$ 100 mil. Todos deste segmento se mostraram dispostos a pagar cerca de R$ 2 mil por diária em hotéis de luxo. As agências e operadoras ainda confirmaram um aumento de 75% em reservas nos destinos.

CHOCOLATE

Quem pensa que a chegada da Páscoa está proporcionando apenas ovos e iguarias de chocolate comestíveis engana-se. Pois é, o produto também está sendo usado para tratamentos estéticos na cidade. Procedimentos feitos com produtos à base de chocolate, como sabonete esfoliante de chocolate e tônico chocomenta.

COMPROMISSOS

O presidente do STF, ministro Luiz Fux, participou ontem, direto de Portugal, de uma concorrida palestra no II Congresso Internacional Luso-Brasileiro de Direito da Empresa. Já o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, recebeu para uma audiência o ministro do Itamaraty, Elio Cardoso, em seu gabinete do TSE.

CONVIDADO

O embaixador Paulo Uchoa deu rasante no Brasil, especificamente no Rio. Vindo de Paris, ele participou como convidado da cerimônia de posse do cantor e ex-ministro Gilberto Gil como acadêmico da Academia Brasileira de Letras. A exemplo da posse da atriz Fernanda Montenegro, a posse de Gil foi bastante concorrida.

HOMENAGENS

O TRF 1 aprovou a homenagem póstuma ao desembargador federal Luciano Franco Tolentino Amaral e ao juiz federal José Costa Filho. O fórum no edifício Sede III, na Asa Norte, passa a se chamar Fórum desembargador federal Luciano Tolentino Amaral e o edifício Sede II, se chamará Fórum juiz federal José Costa Filho.

PÁSCOA DO BEM

Pensando em levar alegria para diversas crianças do DF, o Taguatinga Shopping promove a Páscoa do Bem. A ação é do TGS Solidário e em outros anos já arrecadou mais de 800 ovos para levar a celebração às instituições inscritas na plataforma de voluntariado. Este ano, o objetivo é doar os ovos para 500 crianças.

Fotos: César Rebouças