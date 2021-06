Dose dupla, vacina por quê, mostra na embaixada, bonzinho e encontro

ENCONTRO

Em recente encontro com o embaixador do Azerbaijão no Brasil, Elkhan Polukhov, Maurício Reis Lima, um importante empresário brasileiro do segmento da carne, fez tratativas para exportação para aquele país. Maurício preside o Grupo Friesp e a Associação Comercial da Indústria Frigorífica Brasileira.

BONZINHO

Um casamento realizado no Lago Sul dia desses contou com um fato inusitado. O comentário por lá foi que o cantor Matheus, da dupla Matheus & Kauan, com vários sucessos de músicas na parada atual do Spotif, além de aparecer de surpresa no casório, ainda pagou testes de covid-19 para todos os convidados.

ATUANTE

Parlamentar de primeiro mandato, a deputada Aline Sleutjes está presidindo a Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara dos Deputados com uma desenvoltura acima da média. Com isso, está ligando o sinal de alerta dos opositores que estão se movimentando para dar conta de alcançar os seus passos na casa.

TELETRABALHO

Realizado nos dias 10 e 11 de junho pela Rede Governança Brasil, o evento online RGB Summit Teletrabalho: Estratégias e Boas Práticas no Poder Executivo e Judiciário promoveu o debate sobre os desafios dessa modalidade de trabalho. O encontro reuniu os ministros Dias Toffoli, do STF, e Augusto Nardes, do TCU.

O domingo foi especial e em dose dupla. Para Anna Paola Frade Pimenta da Veiga, que comemorou mais um ano de vida, e para Cláudia Tolentino, que brindou o aniversário do amado marido César Canhedo

LUTO…

Morreu na madrugada de sábado, no Hospital DF Star, onde estava internado, o ex-vice-presidente Marco Maciel, aos 80 anos. O político faleceu em decorrência de complicações do mal de Alzheimer, doença que o acometia desde 2014. O presidente Bolsonaro decretou luto oficial de três dias.

…EM…

Marco Maciel foi vice-presidente da República do governo FHC por dois mandatos, além de deputado estadual e federal por Pernambuco. O político foi presidente da Câmara dos Deputados, governador de Pernambuco e ministro da Educação e da Casa Civil de Sarney. Ele também ocupou a cadeira de senador.

…BRASÍLIA

A esposa Anna Maria Maciel enviou uma mensagem avisando as amigas pelo WhatsApp do ocorrido com o marido: “Queridas amigas, Marco Antônio já está junto ao Pai. Sua partida se deu às 2h30. Rezem por ele.” O velório apenas para a família foi no Salão Negro do Senado e o sepultamento no Campo da Esperança.

LEMBRANÇAS

O ex-deputado federal e ex-governador Inaldo Leitão da Rocha lembrou a coluna com saudade de um evento promovido por ele em 1993, onde o ex-vice-presidente Marco Maciel presidiu. Inaldo era Secretário de Justiça na época. Ele disse que Maciel deixou um legado de seriedade e comprometimento com o povo brasileiro.

A embaixadora da República Dominicana, Patricia Villegas de Jorge, recebendo Ana Maria e José Celso Gontijo, Gylwander Peres e Ana Luiza Andrade na mostra de arte sacra promovida pela embaixada

POIS É…

Estresse envolvendo duas amigas (atualmente ex-amigas), assíduas nas festas e colunas sociais da capital. Pois bem, é que uma foi flagrada, digamos não tendo um comportamento tão respeitoso com o marido da outra. A reação da amiga que flagrou não foi tão educada. O sangue subiu à cabeça. Daí que…

B’DAY

A semana já começa em clima de parabéns para os aniversariantes do dia: procurador André Erhardt, empresária Flora Carucci, jornalista Renato Souza, empresário João Felipe Maione, psicóloga Luciene Guindani, empresário Henrique Migras, turismóloga Patricia Freire, além do empresário Leandro Pontes.

VACINA POR QUÊ?

“A única forma de conter a pandemia de covid-19 e preservar vidas é através da vacinação. Espero que toda a população brasileira tenha a oportunidade de se vacinar em breve. O SUS (Sistema Único de Saúde) é muito importante para que isso aconteça.”

Yasemin Ceyhan, estudante de Medicina