Dia dos Namorados nas alturas, convidados, viagem e leitura na coluna de hoje

Os empresários e sócios João Felipe Maione e Rafael Godoy receberam convidados para a pré-estreia de um jantar inédito no mirante da Torre de TV esta semana. O restaurante Mezanino apresentou o jantar voltado para casais apaixonados preparado pelo gastrobar.

Entre hoje e domingo (12), o ponto mais alto da torre, a 75 metros do chão, receberá um jantar de Dia dos Namorados para casais com um menu em quatro etapas, acompanhado de som instrumental ao vivo e decoração exclusiva no espaço, que está dando o que falar.

CONVIDADOS

Mais nomes do circuito empresarial e social de Brasília confirmaram presença no casamento de Carolina Adriano e Lucas Bittar em Portofino, na Itália, marcado para o fim do mês. Guilherme e Adrielli Lombardi, Ana Maria Gontijo e Sérgio e Marina Slaviero lá estarão.

SAÚDE

A Amparo Saúde, frente de negócios do Grupo Sabin, acaba de anunciar uma novidade: trata-se de exame médico a distância, por meio do TytoCare. A nova tecnologia está na unidade do Grupo Sabin instalada no Aeroporto JK, em parceria com a startup Tuinda Care.

JANTAR

O Conselho Federal da OAB irá sediar o tradicional Jantar dos Finalistas do Prêmio Engenho de Comunicação – O Dia em que o Jornalista Vira Notícia, na próxima segunda-feira. O Jornal de Brasília é finalista na categoria Veículo Impresso.

Empresária Mari Braga abriu a 4ª edição do Hidden, projeto itinerante que acontece de quinta a sábado, a partir das 18h, na 904 Sul

CASÓRIO

A empresária Fabiane Rossi e o odontólogo Jonas Brunetti sobem ao altar no próximo dia 18, em uma cerimônia intimista com a presença da família e dos amigos mais próximos do casal. A residência dos noivos no Park Way será o local do sim.

VIAGEM

Fabiana Ceyhan embarca hoje para assistir ao Grande Prêmio da Fórmula 1, que será no Azerbaijão. A jornalista também será palestrante na Ada University, uma das mais renomadas do país, a convite do Ministério de Relações Exteriores do Azerbaijão.

LEITURA

Conselheiro do TCDF, Renato Rainha traz uma reflexão sobre serviço público e o papel do Estado brasileiro em seu livro Titularidade e noção atual de serviço público no Brasil: origem e evolução do serviço público, que acaba de ser lançado.

AGENDA…

Recém-chegada de Veneza, onde passou o seu aniversário, a empresária Mércia Crema está com a agenda cheia. Ela preparou uma programação especial em sua Pousada dos Pireneus, em Pirenópolis, para o Dia dos Namorados, com jantar à…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…CHEIA

…luz de velas e muito mais. Já no dia 15 próximo, Mércia abre a casa no Lago Sul para comemorar em grande estilo com um caprichado almoço o aniversário das geminianas de seu grupo de amigas. O cardápio da tarde será goiano.

Fotos: Arquivo Pessoal