Deputados Israel Batista e Túlio Gadêlha se unem em defesa da imprensa

Quem está de olho na onda de ataques à imprensa nacional é o deputado federal Professor Israel. Ele assina junto com o também deputado Túlio Gadêlha projeto de lei que altera o Código Penal para tipificar crimes cometidos contra jornalistas no exercício da profissão. Marina Araújo e Renata Vasconcellos, da Globo, foram as vítimas mais recentes.

A elas, nossa solidariedade. “Estou nessa iniciativa com o Túlio para frear a escalada de violência contra jornalistas no nosso País. Sempre defenderei a liberdade de imprensa”, disse o deputado Israel Batista à coluna. Israel está cumprindo seu primeiro mandato como deputado federal. No Distrito Federal, ele foi por duas vezes deputado distrital.

Foto: Arquivo Pessoal