Deputado Átila Lins é homenageado pelo embaixador do Brasil em Portugal Raimundo Carreiro

Encontro ocorreu na residência oficial da Embaixada do Brasil em Lisboa com convidados de Brasília e de Manaus

Marcelo Chaves

08/12/2025 23h14

Fotos: Marcelo Chaves

O embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, foi o perfeito anfitrião de um evento intimista ocorrido na residência oficial da Embaixada do Brasil em Lisboa. O encontro foi em homenagem ao deputado federal Átila Lins. O parlamentar, que é decano da Câmara dos Deputados, seguiu para Portugal para comemorar ao lado da esposa, a empresária Rita Lins, de familiares e dos amigos mais próximos, a chegada de seus 75 anos, com um caprichado evento na capital portuguesa.

Embaixador Raimundo Carreiro, Rita Lins e o deputado Átila Lins
Maria Carolina Lins, Maria Lins, Vanessa Lins
Um dia antes do jantar festivo que teve o Hotel Tivoli Liberdade como cenário, o embaixador Carreiro recebeu o aniversariante e seus convidados para um coquetel na residência oficial. Encontro em que aproveitou a ocasião para homenagear o deputado. “Sou muito grato ao embaixador Raimundo Carreiro pela gentileza de me homenagear pelo meu aniversário, oferecendo um coquetel aos amigos do Brasil que vieram a Lisboa para a comemoração da chegada de meus de 75 anos”, disse Átila Lins.

Anna Flávia Roriz e Átila Filho
Flávio Marcílio e Janete Vaz com Raimundo Carreiro
Ana Beatriz Lins, Paula Lins Colela, Carla Colela e Rodrigo Colela

A noite contou com convidados de Brasília e de Manaus, cidades onde a família Lins se divide. Entre os amigos presentes na noite, marcaram presença o ex-presidente do TCU, ministro Valmir Campelo, o ex-deputado federal Jutahy Magalhães Júnior e o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Paulo Castelo Branco. Nomes de destaque dos circuitos social e empresarial das duas capitais também estiveram presentes. A Coluna Marcelo Chaves também participou das celebrações.

George Lins, Belarmino Lins, Raimundo Carreiro, Átila Lins e Alfredo Lins
Diego Colela e Marcela
Jacira Estrela, Glaucia Benevides e Marizalva Campelo
