Deputado Átila Lins comemora aniversário em Portugal ao lado da família e de amigos

O deputado federal Átila Lins comemorou de maneira especial a chegada de seus 75 anos. Companheira de uma vida, a empresária Rita Lins organizou uma celebração em grande estilo para festejar o novo ciclo que se iniciou na vida do marido. Portugal foi o local escolhido para a comemoração, por ser um dos locais preferidos pelo casal, que é muito querido no eixo Brasília – Manaus. Convidados das duas capitais brasileiras marcaram presença na celebração que contou com três dias de eventos.

Regina Furtado, Rita Lins e Caroline Frota Cantora Cassandra Embaixador Raimundo Carreiro Gláucia Benevides e Ivana Mainenti

Familiares e amigos mais próximos do aniversariante e de sua esposa marcaram presença nos festejos que se iniciaram com um coquetel oferecido pelo embaixador Raimundo Carreiro em homenagem ao parlamentar na residência oficial da Embaixada do Brasil em Lisboa. No dia seguinte, foi a vez da comemoração principal no Hotel Tivoli Liberdade. Um jantar caprichado no Salão Sintra, precedido por um coquetel ao som de violonista no mezanino da propriedade.

Ex-deputado Jutahy Magalhães Júnior com Jaqueline e Janete Vaz com Flávio Marcílio Violinista

O deputado entre os irmãos Ademar, George, Átila, Maria de Jesus, Belarmino e Wellington Lins de Albuquerque Aniversariante Átila Lins entre a filha Ana Beatriz, a esposa Rita e os filhos Paula e Átila Filho

Após o coquetel, os convidados se reuniram no Salão Sintra, decorado com afrescos de paisagens portuguesas. Lá, foi servido um sofisticado jantar com destaque para o bisque de peixe e mariscos com cognac, duo de vieira e camarão corado, o peixe-galo crocante com polenta de tomate suado, espargos verdes e texturas de tomate e o lombo de novilho com legumes confitados. Tudo muito saboroso e regado a vinhos portugueses de safras especiais e champanhe Moët & Chandon.

Carla Colela, Marcela Sancho e Diego Colela Jacyra Estrela e Vera Moreira Belarmino Lins Júnior, deputado George Lins, Lívia Lins e Alfredo Lins Marizalva e o ministro Valmir Campelo

A atração da noite foi um espetáculo surpresa de fado com um grupo musical da cantora portuguesa Cassandra. Um momento de descontração, alegria e de memórias através das canções entoadas durante a apresentação. Na sequência vieram os parabéns com bolo trazendo os números da idade do deputado, que é decano da Câmara dos Deputados. Logo após, Átila Lins fez um discurso de agradecimento e conduziu os parabéns para o irmão Ademar, também aniversariante do dia.

Bolo Anna Flávia Roriz e Átila Filho champagne Mesa

“Foi uma alegria muito grande poder festejar os meus 75 anos, ao lado da maioria dos meus familiares, esposa Rita, meus filhos, meu genro, minha nora, meus netos, meus irmãos, cunhadas, cunhado, sobrinhos e tendo a companhia de queridos amigos que vieram de Brasília, bem como de Manaus, exclusivamente para essa comemoração em Portugal. Foi uma noite muito agradável, que deixou marcas de emoção e amizade”, disse o aniversariante, que foi muito aplaudido após o seu discurso.

Wellington e Maria do Carmo com Átila e Rita

Maria de Jesus e Alipio Guimarães com as filhas Vanessa e Carolina e o casal Átila e Rita

Belarmino com esposa Luciana, Átila e Rita Lins

George e Júlia Lins com Átila e Rit

“Organizar festa fora do país é trabalhoso mas recompensador. Átila é merecedor dessa homenagem por conta de toda a sua trajetória de sua vida. Iríamos comemorar os 70 anos dele em Portugal, mas por conta da pandemia tivemos de adiar. Era o sonho dele essa comemoração. Finalmente pudemos reunir a família e os amigos para brindar a sua vida”, disse a esposa e anfitriã Rita. No dia seguinte, os convidados foram recebidos para um brunch seguido de passeio de barco pelo Rio Tejo.

Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque

Ademar com esposa Dorothea, Átila e Rita

Alfredo, George, Belarmino, Átila e Átila Filho