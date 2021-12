Decoradora Valéria Leão Bittar celebra aniversário com almoço festivo

Uma das decoradoras mais requisitadas do Brasil, Valéria Leão Bittar reuniu uma legião de amigas para brindar a passagem de seu aniversário em grande estilo. A comemoração marcou o reencontro com muitas delas, já que a pandemia impossibilitou boa parte dos encontros sociais na capital.

Elaine Catta Preta, Miranda Castro e Cleucy Oliveira

O Águas Correntes Park, espaço de lazer nas proximidades do DF e pertencente à família da aniversariante, foi o cenário para o almoço festivo que reuniu nomes conhecidos dos circuitos empresarial e social da capital. A tarde descontraída contou com a presença de 200 convidadas.

Mércia Crema e Ana Rezende

A decoração (e não poderia ser diferente) foi assinada por Valéria junto com o florista paulista Joel Matsuoka. A ambientação com inspiração tailandesa ganhou elogios pela beleza e originalidade. Vestida com um elegante Oscar de la Renta vintage, Valéria recebeu cada convidada.

Ana Maria Gontijo, Pompeia Addario e Conceição Pinheiro

A alegria tomou conta dos salões por meio das três atrações que colocaram todas para dançar. DJ Edy, a cantora Adriana Samartini e um grupo de samba. O Buffet Unique Palace ficou responsável pelo cardápio com comidinhas típicas do Goiás, servido na comemoração regada a espumante.

Narciza e Moema Leão com Valéria

“Fiquei muito feliz em ver tantas amigas queridas de longa data e outras recentes conectadas ao momento e felizes em se reencontrar. Foi muito especial sentir o carinho e a energia positiva de cada uma delas. Isso me deixou extremamente feliz. Foi um dia muito especial”, disse ela.

Tatiana Mauriz e Isabella Carpaneda

Vânia Carvalho, Augusta Lobo e Salma Farah

Bertha Pellegrino, Miranda Castro e Sandra Soares Costa

Claudinha Meireles e Narciza Leão

Silvana Moura e Gláucia Benevides

Solange Ferrer com a filha Luciana e Gláucia Ferrer

Márcia Zardo e Soninha Abrantes

Fotos: César Rebouças