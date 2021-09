Contagem regressiva, para elas, sem comentários, televisão e casório

CASÓRIO

Nomes de peso dos circuitos político, empresarial e social de Brasília estarão no estado de Pernambuco no próximo final de semana. Todos marcam presença no casamento dos empresários Sofia Peixoto e Leo Lynce, na paradisíaca Praia dos Carneiros. A cerimônia e festa estão marcadas para o sábado, dia 25, pontualmente às 16h.

TELEVISÃO

Após a implantação da CNN Brasil, tem mais canal de notícias de olho no mercado brasileiro. Trata-se de uma consolidada rede de televisão europeia. O jornalista e ex-CEO da CNN Brasil, Douglas Tavolaro, está sendo sondado para a empreitada. Vale destacar que o projeto da CNN Brasil não decolou como previsto.

ARTE

A Embaixada do Irã está promovendo a mostra Arte Urbana no Irã. As obras estão abertas para visitação no Museu de Arte de Brasília (MAB). O governo do Distrito Federal apoiou a abertura do evento. A secretária de Relações Internacionais Renata Zuquim discursou no coquetel de inauguração, realizado esta semana.

LUTO

O ex-governador Rogério Rosso está de luto por conta do falecimento de sua mãe, dona Nair Rosso. Geógrafa talentosa, muito respeitada em Brasília, ela vinha se recuperando de alguns problemas de saúde nos últimos anos. Dona Nair foi sepultada na Ala dos Pioneiros do cemitério Campo da Esperança.

SEM…

Vergonha alheia para o Brasil a que o ministro da Saúde Marcelo Queiroga está protagonizando em Nova York, para onde viajou às custas de dinheiro público, acompanhando o presidente Jair Bolsonaro para a Assembleia-Geral da ONU. Não bastasse se ausentar do país em plena pandemia do novo coronavírus…

…COMENTÁRIOS

…que está perto de fazer 600 mil vítimas por aqui, o destemperado ministro ainda fez gestos obcenos com as mãos para manifestantes na saída de um evento. Agora, diagnosticado com covid-19, ele permanecerá duas semanas de quarentena por lá, no InterContinental New York Barclay, às custas de dinheiro público.

PARA ELAS

O Centro Educacional 407 de Samambaia criou o projeto Proteção feminina, que fornece kits a famílias de baixa renda da comunidade escolar a fim de impedir a evasão de meninas e abrandar a extrema pobreza. Auxílio para os familiares das estudantes comprarem absorventes. Sem dúvida uma aplaudida iniciativa.

CORES

A primeira exposição individual do artista mineiro Pedro Motta em Brasília será aberta nesta quinta-feira, a partir das 15h, na galeria Casa Albuquerque, localizada na QI 5 do Lago Sul. A mostra reúne 43 obras tendo o ipê amarelo, um dos símbolos da capital, como inspiração principal do artista.

Foto: César Rebouças