Contagem regressiva, feijão preto, meio século e apoio valioso na coluna

FEIJÃO PRETO

O ministro da Economia Paulo Guedes deu uma pausa no trabalho no fim de semana e foi almoçar em um restaurante badalado de Brasília, no último sábado. Ele foi visto acompanhado se servindo de um buffet de feijoada, uma de suas iguarias preferidas.

A NATUREZA…

O maior programa socioambiental educativo em economia circular da indústria de transformação do plástico da América Latina, Tampinha Legal, comemora neste mês a arrecadação de 800 toneladas de tampas plásticas em seus cinco anos de existência.

…AGRADECE

O volume, equivalente a 32 carretas do material, foi coletado em 3 mil pontos de coleta distribuídos por vários estados e o Distrito Federal. O montante resultou em R$1,7 milhão distribuídos para entidades assistenciais participantes da iniciativa.

MEIO SÉCULO

A embaixadora da República Popular de Bangladesh, Sadia Faizunnesa, promove no dia 28 de março uma comemoração especial pelo jubileu de ouro da independência do país asiático. Os save the date para o evento na embaixada já começaram a ser enviados em Brasília.

APOIO VALIOSO

Comentários nos bastidores da Câmara e do Planalto dão como certo o apoio do presidente Jair Bolsonaro na eleição ao Senado da deputada federal Aline Sleutjes. A parlamentar é a líder do agronegócio na Câmara dos Deputados. A conferir.

ENTRADA…

Foi bem recebida a notícia da entrada do Brasil no programa Global Entry de facilitação de ingresso imigratório nos Estados Unidos. Cidadãos brasileiros poderão, a partir de agora, ingressar de forma mais rápida e facilitada…

…FACILITADA

…nos Estados Unidos pelo programa Global Entry (GE). Os interessados podem fazer a inscrição pela plataforma do programa. O GE é um programa do governo americano que permite a liberação rápida no controle do passaporte na chegada aos EUA.

LEGADO

Para comemorar os seus 50 anos, o Hotel Nacional do Rio inaugurou uma galeria expositiva, com a mostra permanente – Oscar Niemeyer. A Vida é um Sopro – uma retrospectiva da vida e obra de um dos mais influentes arquitetos do mundo.

Foto: César Rebouças