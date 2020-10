Conselheiro do TCU, Renato Rainha, se casa em cerimônia virtual com Ana Cláudia Macedo

PUBLICIDADE

O conselheiro do Tribunal de Contas da União do Distrito Federal (TCDF), Renato Rainha, se casará no próximo dia 7 de novembro com a advogada Ana Cláudia Macedo. Por conta da pandemia de covid-19, a cerimônia será virtual, transmitida para os amigos e familiares dos noivos através de uma live.

Foto: Reprodução