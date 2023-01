Comemoração na Itália, preocupante, números e nova edição na coluna de hoje

Quem completa mais um ano de vida nesta quinta-feira, 19, é o jet setter brasiliense Guilherme Siqueira. Radicado na Itália, onde mora e trabalha com o companheiro, o estilista e empresário Domenico Dolce, sócio da grife italiana Dolce & Gabbana, Gui, como é chamado pelas pessoas mais próximas, passa a data recebendo os cumprimentos da legião de amigos que possui, entre eles a socialite e empresária americana Kris Jenner, sua grande amiga, mãe de Kim Kardashian.

Lamentável a atitude de um embaixador estrangeiro de um país conservador que em rodas de conversas, na Avenida das Nações, tenta descredibilizar a atuação de veículos de comunicação do Brasil e de jornalistas profissionais que estão noticiando os episódios ocorridos na Esplanada dos Ministérios. Fato que começa a gerar mal-estar na capital.

As trocas comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos atingiram o patamar histórico de 88,7 bilhões de dólares no ano passado. Uma análise inédita do Monitor de Comércio Brasil-EUA da Amcham Brasil, indica que o valor superou em 18,2 bilhões de dólares (25,8%) o recorde anterior estabelecido em 2021. O relatório com os dados completos foi divulgado na última sexta-feira (13).

Aos apaixonados pela Restaurant Week Brasília, o festival desembarca mais uma vez entre os dias 9 de fevereiro e 12 de março na capital federal. Trata-se da 27ª edição do evento que proporciona o acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado gastronômico da cidade. A lista dos restaurantes participantes será divulgada em breve.

A Fazenda Churrascada Brasília promove um jantar diferenciado ao som dos cantores sertanejos Gian & Giovani, no próximo dia 2 de março. Representante da geração romântica do sertanejo, a dupla promete tocar os grandes hits da carreira e outros sucessos famosos da música raiz enquanto os convidados desfrutam de um cardápio elaborado especialmente para a ocasião.

Marcado para o dia 28, no Windsor Plaza Brasília, um evento voltado para empresários e empreendedores evangélicos. De acordo com os organizadores, o encontro é para que todos possam alinhar os negócios no propósito de Deus. O empresário e empreendedor Gabriel Mancine está à frente da iniciativa que contará com inúmeras palestras voltadas para business.

Marcada para o dia 1º de fevereiro no Congresso Nacional, a posse dos novos deputados federais e senadores promete movimentar Brasília. Não só as cerimônias nos plenários do Senado e da Câmara dos Deputados, mas também as festas particulares que serão oferecidas depois para parlamentares e familiares. Pelo menos três estão previstas para ocorrer.

A empresária Ivana Valença entre Daniele Franco e Moema Leão no evento de lançamento do Liquedecora do Shopping Casapark

Antes mesmo do Big Brother Brasil (BBB), a casa mais vigiada do Brasil, abrir as portas na última segunda-feira, 16, na Globo, a espera pela nova edição já agitou usuários e criadores no Spotify. As pesquisas diárias por ‘BBB 23’ aumentaram cerca de 733% na plataforma de dezembro de 2022 ao dia da estreia do programa, que teve recorde de anúncios.

O Aeroporto de Brasília (o 3º mais movimentado do país), encerrou 2022 com um fluxo de 13,4 milhões de passageiros e mais de 126 mil pousos e decolagens. O número representa um aumento de 28% na movimentação de pessoas se comparado com 2021. No entanto, o fluxo de pessoas é 19% menor que o registrado em 2019, antes da pandemia.

Durante o verão, com o apelo de desfilar os corpos ao sol, tem muita gente dando um up no bumbum. E se as praias estão cheias, as clínicas de estética, idem. Os protocolos para o bumbum viraram febre. Um dos que fazem mais sucesso é o Glúteo Inti Max que combina equipamentos como EMSCULPT, EMTONE, Morpheus e tratamentos dermatológicos.

A Fundação Getúlio Vargas Conhecimento é a banca organizadora do Concurso Público para a Receita Federal, que busca preencher ao todo 230 vagas para Auditor Fiscal e 469 para Analista Tributário, com remunerações iniciais de cerca de R$ 21 mil e R$ 11.680 respectivamente. As inscrições podem ser realizadas a partir das 16h desta quarta-feira.

Com 15 anos de sucesso, o premiado musical Beatles Num Céu de Diamantes volta a Brasília para única apresentação no sábado, 21, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A montagem, dos diretores Charles Möeller & Claudio Botelho, já foi vista por mais de 1 milhão de espectadores em 22 temporadas por diversas cidades do Brasil e também do exterior.

