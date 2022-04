Comemoração da pioneira Lilian Gurgulino e muito mais na coluna do dia

Uma das personalidades mais queridas e cultas do circuito social de Brasília, Lilian Gurgulino ganhou um almoço caprichado de aniversário do filho Carlos Gurgulino e da nora Melissa Gontijo, na residência do casal no Lago Sul. A mesa de almoço ganhou o tema Páscoa, e foi toda decorada delicadamente por Melissa, com peças do acervo da família.

Na ocasião, Lilian comemorou a chegada de seus 88 anos, ao lado do companheiro de todas as horas, o professor Heitor Gurgulino, dos filhos, noras e netos. Dona de histórias interessantes e amiga de personalidades como a ex-imperatriz do Japão, Michiko, com quem costumava tomar chá na época em que morava no Japão, Lilian é um patrimônio de Brasília.

ACORDO

Os estados membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) chegaram a acordo em Genebra, na Suíça, que possibilitará o uso mais eficiente das quotas tarifárias (TRQs) de importação como parte de seus compromissos de garantia de acesso a seus mercados domésticos

para produtos agrícolas. Notícia boa em especial para países como o Brasil.

CAFÉ

O DF vem se destacando no quesito café com importantes produtores e até uma rota turística focada no produto a ser lançada. Como forma de incentivar a cadeia produtiva de local e o amplo universo de produtos que utilizam essa paixão nacional, surge a primeira edição do Coffee Brasília. O evento com entrada gratuita, acontecerá de 21 a 24, no shopping CasaPark.

AGENDA

A ministra do STF Cármen Lúcia confirmou presença na solenidade de posse do ministro André Mendonça, também do STF, no cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O encontro marcado para esta terça-feira, às 18h30, será realizado no Gabinete da Presidência do TSE, com a presença de demais autoridades do tribunal e de convidados.

BOLA FORA

Pegou muito mal a crítica feita pela deputada distrital Júlia Lucy direcionada à cantora Anitta, nas redes sociais. A parlamentar foi questionada por internautas o motivo de criticar Anitta, que de um bairro simples do Rio de Janeiro conquistou o mundo se tornando a artista brasileira de maior destaque na atualidade nas paradas musicais.

POSSE

A Academia Brasiliense de Letras promove uma sessão solene na próxima sexta-feira, para a posse do escritor, ex-governador e ex-senador Hugo Napoleão na cadeira de número 20 da instituição, cujo patrono é Silvio Romero, em sucessão ao acadêmico Marco Maciel, falecido no ano passado. Carlos Fernando Mathias fará a saudação.

CHEIRO BOM NO AR

O chef de cozinha e apresentador do Mestre do Sabor da Globo, Claude Troisgros (foto), apresenta no dia 9, próximo sábado, uma aula show gratuita no Mercadinho do Brasília Shopping – edição de Páscoa. O evento traz também, além das delícias já conhecidas, chocolates e outros produtos relacionados à data, além de banda de jazz, chorinho e DJs.

Entre as iguarias que serão ensinadas por Troisgros estão o tartare de beterraba e cornflakes, penne de camarões e vôngole e capuccino de chocolate. Um menu especial de Páscoa ensinado por um dos grandes nomes da gastronomia em atuação no Brasil. A aula show gratuita com o chef de cozinha francês promete movimentar o centro de compras.

MEDALHA

A jornalista e âncora da CBN, Petria Chaves foi condecorada com a Medalha da Ordem do Mérito do TSE Assis Brasil em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral, com a presença do ministro do STF, Luis Roberto Barroso. A medalha é destinada a ministros e personalidades que se destacaram por prestarem relevantes serviços à Justiça Eleitoral e à democracia.

SUCESSO

O dermatologista André Moreira acaba de lançar o canal Pele pelo Preto na plataforma YouTube. As dicas e assuntos destinados aos brasileiros de pele morena ou parda vem fazendo sucesso nos quatro cantos do país e ganhando novos seguidores a cada dia. Temas interessantes que prendem a atenção do internauta sobre o assunto.

