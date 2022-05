Com vista especial, Ca’d’Oro São Paulo inaugura Sky Bar na cobertura do hotel

A semana que passou foi agitada pelo empresário Fabrizio Machado Guzzoni que recebeu convidados para a abertura do Sky Bar no Ca’d’Oro São Paulo. O mais novo bar paulistano está localizado no rooftop do prédio, no 27º andar do primeiro hotel cinco estrelas da cidade, que conta com um visual deslumbrante da capital paulista, e que desfila uma carta de drinques clássicos, para agradar a todos os gostos e iguarias saborosas que integram o cardápio da casa.

Ambiente contemporâneo e leve, o local traz toques do sexagenário Ca’d’Oro, fundado pelo avô do empresário, Fabrizio Guzzoni, em 1956. O hotel ocupa atualmente um moderno edifício construído no mesmo local do primeiro hotel aberto na década de 1950. Na decoração, como objetos usados antes da revitalização, que remetem à memória afetiva do Ca’d’Oro, estão a antiga chave dos quartos, um cofre e relógio da época de sua inauguração.

Empresário Fabrizio Machado Guzzoni comanda o hotel fundado pelo seu avô na década de 1950 e que atualmente ocupa um novo prédio na capital paulista

O toque contemporâneo na decoração do bar conta com um mural feito pelo designer e artista visual brasileiro especialista no abstrato e monocromático, Giuliano Martinuzzo.O Sky Bar é um dos bares mais altos da capital e contemplará todos os seus visitantes com um pôr-do-sol especial. Este novo ponto de encontro busca promover a união dos frequentadores da região central da cidade para degustar o drink favorito de John Lennon, o Alexander e a caipirinha.

Já a cozinha vai trabalhar apenas com aperitivos para acompanhar um bom papo, entre eles: Canapés de carpaccio, o clássico com molho de alcaparras e parmesão, Arancini de ossobuco, Buffalo wings em molho picante, além de trazer a tradicional batata frita com aroma de trufas negras. Para fechar a noite, um Espresso Martini (variação do Martini com espresso e licor de café). Para quem quiser conferir a novidade, o hotel está localizado na Rua Augusta, 129.

Fotos: Arquivo Pessoal e Reprodução