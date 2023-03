Coluna Marcelo Chaves desta segunda-feira trazendo notícias exclusivas

A advogada e influenciadora digital Isadora Campos foi a aniversariante de ontem. Ela passou a data ao lado do marido, o empresário Jorge Paulo Palhares, e dos filhos Maria Isabel e José Antônio. A manhã de domingo começou com uma missa seguida de almoço para a família, no Rio de Janeiro, onde reside.

De Brasília, organizada pela amiga Luiza Caiado, os amigos puderam participar de uma lista de presentes para Isadora. Ela ganhou um colar riviera de brilhantes com um cartão personalizado constando os nomes dos que participaram da homenagem para a aniversariante, que se divide entre Rio e Brasília.

MATERIAL ESCOLAR…

O JBr do Bem, responsável pelas campanhas solidárias do Jornal de Brasília, finaliza nesta segunda-feira (6), a última parte da campanha de volta às aulas, promovendo a doação de centenas de kits de material escolar para as comunidades carentes do Distrito Federal e do Entorno.

…E CHOCOLATES

O nosso obrigado aos amigos que participaram da ação, em especial ao advogado Estenio Campelo, que colabora em todas as edições. A próxima ação do JBr do Bem está agendada para a Páscoa, com a doação de caixas de bombons para crianças carentes das regiões administrativas do DF.

PREPARATIVOS

O artista plástico Sanagê deu um rasante básico por Salvador para realizar uma visita técnica ao Museu de Arte da Bahia. Ele foi conhecer o espaço, onde fará a exposição Sanagê Pele e Osso, na capital baiana, entre os dias 11 de maio a 26 de junho. A mostra já passou por várias cidades.

XUXA…

A eterna rainha dos baixinhos tem uma verdadeira maratona a cumprir em 2023, ano em que celebra 60 anos. O aniversário de Xuxa será no dia 27, e as comemorações irão invadir a TV, passando por navio temático com shows, além de uma exposição com 60 figurinos e performances inéditas.

…60 ANOS

Mas tem muito mais pela frente: Xuxa acertou participações em vários programas do Grupo Globo e se prepara para lançar um reality show sobre o universo drag, série infantil, documentário sobre a sua vida, um filme biográfico, um longa para toda a família, e também shows pelo Brasil.

CAUSA NOBRE

Referência na militância e advocacia de pessoas que vivem com doenças raras na América Latina, a presidente AMAVI Raras, Lauda Santos, promoverá sessão de autógrafos do livro Olhar Raro: IV Congresso Ibero-americano de Doenças Raras, amanhã, às 19h, no Restaurante Manzuá.

SAÚDE PÚBLICA

O preservativo continua sendo a melhor proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Na era do PREP (Profilaxia Pré-Exposição), a medicação tomada diariamente é muito segura para proteger do HIV.

Mas não protege de outras infecções como sífilis, gonorreia, hepatites e HPV, entre outras.

CLARIDADE

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, por meio de uma parceria com a CEB, concluiu a instalação de novos postes de iluminação nas vias marginais que ligam as concessionárias de veículos ao terminal aéreo e na via que segue até a Base Aérea.

INVESTIMENTO

Foram instalados 106 postes, todos eles com luminárias de LED, mais eficientes, sustentáveis e econômicas. As obras começaram no início de fevereiro e foram concluídas no dia 27 do mesmo mês. A Inframerica investiu R$ 340 mil no projeto que está levando mais iluminação ao local.

PISCIANOS

Parabéns para os aniversariantes do dia: a jornalista Janaína Miotto, a estilista Virgínia Ortiz, a empresária Mayra Sarkis e o apresentador Luiz Fara Monteiro. Ontem, contaram tempo: o empresário Habib Naoum, a decoradora May Moura, a empresária Patrícia Viana e o jornalista Rafael Carlos Guimarães.

ENCONTRO

Com o evento Mulheridades, a ONG Amigos da Vida lança Transformadas, projeto que visa a qualificação profissional da comunidade LGBTQIAPN+. No Dia Internacional da Mulher (8/3), ativistas de renome participam de bate-papo sobre gênero no Museu Nacional da República.

Foto: Arquivo Pessoal