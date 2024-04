CNN Brasil acerta ao fazer programa mostrando arquitetura, natureza a gastronomia de Brasília

Nota dez para a CNN Brasil que fez um programa especial sobre Brasília, transmitidos no último sábado e domingo em sua programação. Um dos mais completos e bem feitos, mostrando detalhes interessantes da capital que completou ontem 64 anos de sua inauguração.

A apresentadora Daniela Filomeno (foto) dedicou uma edição especial do programa CNN Viagem & Gastronomia às riquezas arquitetônicas e gastronômicas de Brasília. Ela é fascinada pela capital federal desde criança, quando visitou a cidade em excursão com a escola anos atrás.

A apresentadora se debruçou sobre as curvas arquitetônicas que fazem do Distrito Federal uma obra de arte ao ar livre. Também falando da natureza e seus parques, como o da Água Mineral e das delícias gastronômicas que fazem da capital referência em todo o Brasil.

“Brasília tem comida regional, tem comida internacional, tem francês com boulangerie, tem tudo ali. É um polo muito forte, obviamente por conta da política, mas a gastronomia foi impulsionada em razão das reuniões de trabalho. Os espaços são sofisticados”, disse ela.

A proposta, de acordo com Daniela, foi a de desvendar esse cenário de belezas invisibilizadas em meio a um cartão postal tão presente no dia a dia dos noticiários. E apresentar Brasília pelo olhar da natureza, de sua gente e de seu legado, para muito além do enredo político. Acertaram.

Foto: Arquivo Pessoal